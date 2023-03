Lyt til artiklen

En bombe kan være på vej på det danske telemarked.

Rygterne svirrer: Er teleselskaberne 3 og Telenor i en proces, der skal munde ud i en fusion?

Det er Financial Times, der skriver, at Telenor og 3 – via ejerne CK Hutchinson – ligger i forhandlinger om at fusionere på det nordiske marked.

Ingen af parterne har ønsket at kommentere oplysningerne over for mediet.

Men hvis det skulle være rigtigt, at en sådan sammenlægning er under opsejling, kommer det ikke bag på teleanalytiker John Strand, som er indehaver af virksomheden Strand Consult.

»Det giver rigtig god mening. Det danske marked har virkelig brug for konsolidering, så det virker fornuftigt, hvis 3 og Telenor ender i en fusion,« siger John Strand.

Financial Times skriver også, at CK Hutchinson har været i dialog med andre ‘nordiske partnere’, ligesom det forlyder, at CK Hutchinson er meget tæt på at kunne præsentere en fusion af 3 og Vodafone i Stobritannien.

Et selskab, som i givet fald vil blive det største i Storbritannien.

Den potentielle fusion af 3 og Telenor viser, at 3 er i offensiven, mener John Strand.

»I stedet for bare at acceptere, at Telia og Telenor måske fusionerer, prøver de at være proaktive. Det er det helt rigtige, det her,« siger John Strand, der dog tilføjer, at det ikke er noget, der kan ske lige med det samme:

»Man ska huske, at Telenor og Telia deler netværk i dag. Så der er lige en netværkskabale, som skal gå op. Telia og Telenor skal finde ud af vilkårene omkring en skilsmisse.«

John Strand mener, at en fusion af 3 og Telenor vil skabe en markant udbyder i Danmark.

Og så peger han på, at det ikke nødvendigvis vil være den sidste store konsolidering på det danske marked.

»Jeg vurderer, at Telia og Norlys, som leder efter en position på telemarkedet, vil være et godt match. Så det vil ikke være overraskende, hvis man ser sådan en fusion på et tidspunkt,« siger John Strand.