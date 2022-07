Lyt til artiklen

Tusinder af SAS-rejsende bider negle, når pilotforeningen og SAS onsdag mødes igen for at se, om de kan nå til enighed om en aftale og afslutte 1.000 SAS-piloters strejke.

En strejke, som har kostet tusinder af danskere en aflyst flyafgang, og som lige nu koster SAS et betydeligt millionbeløb dagligt. Men hvad er mest sandsynligt?

Når parterne til enighed? Eller kollapser det hele igen?

Optakten til at genoptage forhandlingerne har været besynderlig, forklarer Sydbank-analytiker Jacob Pedersen.

Han påpeger, at SAS brugte pressen til at melde ud, at de var klar til at forhandle igen i stedet for at ringe direkte til piloterne og indkalde til forhandlinger.

»Jeg blev noget rundtosset, da jeg så den pressemeddelelse fra SAS, hvor de meldte ud, at de var klar til at forhandle igen. Det var ikke det, der lå i luften, efter de ikke engang kunne blive enige om at transportere strandede danskere hjem fra ferie,« siger Jacob Pedersen:

»Siden forhandlingerne brød sammen, er stemningen bare blevet mere betændt. Piloterne kan godt tillade sig at være lidt forundrede. Der er ikke nogen tvivl om, at forhandlingerne nu bare er en brik i et større puslespil, som handler om SAS’ kamp for at redde sig.«

For passagererne er det godt nyt, at parterne mødes igen, vurderer Jacob Pedersen.

»Det er en meget vigtig udvikling. Hvis de kan nå til enighed, så går der nok højst en uge, før flyene og piloterne er i luften igen. Fra piloterne er der gode tegn. De taler om en seksårig overenskomst, og de taler om besparelser for samlet 600 millioner svenske kroner. Det er slet ikke ubrugeligt for SAS’ ledelse,« siger Jacob Pedersen:

»Selvfølgelig vil ledelsen have mere, for SAS håber på at få billigere og mere produktive medarbejdere. Men det lader til, at SAS-ledelsen er mere mør nu, end da strejken startede. De er klar til at gå længere for at få en aftale, tror jeg.«

At SAS genoptager forhandlingerne handler også om, at det økonomiske pres er massivt.

»Lad os sige, de når til enighed, og at alle er oppe i luften om en uge: Så har den her strejke kostet SAS en milliard danske kroner. Det her er altså et selskab, som i forvejen har været ude og lægge frem, at man skal ud og hente i underkanten af syv milliarder kroner. Det gør super ondt på SAS det her,« siger Jacob Pedersen:

»Jeg tror, det er mest sandsynligt, at der er en aftale inden for en uge. Det er selvfølgelig uforudsigeligt, men hvis de ender med at gå fra hinanden uden en aftale igen, så har det meget lange udsigter. Så jeg tror, det ender i en aftale.«