Rosengårdcentret blev onsdag formiddag evakueret.

Men fra centeret lyder det, at man ikke skal være bekymret.

»Bare rolig! Og undskyld, hvis vi forstyrrede din shoppetur. Vi har i dag foretaget en evakueringsøvelse i Rosengårdcentret, og vi vil gerne understrege, at alt er under kontrol,« skriver centeret på deres Facebook-side.

»Men øvelsen er vigtig, fordi vi ønsker at gi' den bedst mulige sikkerhed til alle gæster og ansatte. Beklager ulejligheden – og tak for hjælpen.«

B.T. har været i kontakt med centerets hovedkontor, som også oplyser, at det er et tilbagevendende ting.

Ifølge Casper Andersen, der er chef for Rosengårdcentret, forløb det hele efter planen.

»Øvelsen startede klokken 10.15, og alt forløb planmæssigt. Det var ovre hurtigt igen, og nu er vi klar til den store højtid.«

Øvelsen bliver foretaget for at sikre, at hvis uheldet nogensinde er ude, kan man reagere efter planen.

På samme tid betød det dog også, at kunder, som mødte op ved centeret, måtte vente ved døren.