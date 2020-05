Danskerne gør klar til en sommer indenfor landets grænser – og det kan i høj grad mærkes på sommerhusmarkedet, der for øjeblikket er ligeså hot som sommervejret 2018.

Er du blandt dem, der går med tanker om at slå dig selv til sommerhusejer, ja så er der netop nu godt nyt, hvis du kigger på markedets øverste hylder. Et af landets p.t. dyreste udbudte sommerhuse er nemlig skruet hele 2,6 millioner kroner ned i pris, hvilket vil sige, at du nu kan erhverve det for 19,9 millioner kroner.

Det skriver boligvisningssiden Boliga.dk.

Ejendommen ligger i den attraktive kystby Tisvildeleje, der traditionelt trækker liebhaverne til med sin havnære beliggenhed på Sjællands nordkyst.

Netop vandet og skovområdet Tisvilde Hegn fremhæves da også i salgsopstillingen fra liebhavermæglerfirmaet Adam Schnack A/S, der har ejendommen til salg. Af denne fremgår det også, at det eksklusive sommerhus ligger på en dobbeltgrund, der foruden selve sommerhuset på 140 kvadratmeter tæller et yderligere sommerhus med bad og tekøkken og en stor garage.

Dyreste sommerhushandler i år

Tisvildeleje er en del af Gribskov Kommune og her står et gennemsnitligt sommerhus netop nu udbudt til salg for knap 3,2 millioner kroner.* Det gør kommunen til landets tredjedyreste målt på de kontante udbudspriser.

Samme placering indtager Tisvilde-sommerhuset, der altså efter prisjusteringen har skiftet pladsen som landets næstdyreste sommerhus ud med den tredje podieplads.

De to sommerhuse, der for øjeblikket er udbudt til salg med højere priser på til salg-skiltet, er et andet sommerhus i Tisvildeleje, der står til 22,5 millioner kroner, og et næsten 300 kvadratmeter stort hus i Rungsted, der er til salg for 23,9 millioner kroner.

Bliver sommerhuset i Tisvildeleje solgt til eller nær sin nye pris på de små 20 millioner kroner, bliver det det hidtil dyreste fritidshus solgt på dansk jord i år.

Ifølge Boliga.dks salgsprishistorik er den dyreste sommerhushandel, der hidtil er indgået og tinglyst i 2020 nemlig et 165 kvadratmeter stort et af slagsen i Skagen ganske, ganske tæt på havet. Sommerhuset blev solgt for 12 millioner kroner efter at have været udbudt til salg i ti måneder.

Se sommerhuset her.

*Boliga.dk har opgjort den gennemsnitlige kontante udbudspris på alle fritidshuse udbudt til salg 1.maj 2020.