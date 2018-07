Det er et kendt fænomen, at sommeren er højsæson for både kolde drinks og solferie, men desværre også indbrud.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at uge 27 til 29 er højsæson for indbrudstyve. Her blev der sidste år anmeldt over 600 indbrud om ugen, ligesom der også var mange indbrud i andre ferieuger.

- Tendensen med stigende indbrud i sommerferien går igen i en række andre skoleferier, så både vinterferie, påsken og efterårsferien ligesom sommerferien slår ud som toppe i statistikken over indbrud, siger chefkonsulent Lisbeth Lavrsen fra Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Men hvad kan vi gøre for at sikre os bedst muligt? Det kan Hans Peter de Place, der er udviklingskonsulent hos Det Kriminalpræventive Råd, give os svaret på.

Fakta Her sker der flest indbrud på landsplan På landsplan blev der i 2017 begået 5,1 indbrud per 1000 indbyggere. I flere nordkøbenhavnske kommuner var det tal dog højere. Det gælder kommuner som Gentofte med 12,9, Rudersdal med 12,1 og Hørsholm med 10,6 indbrud per 1000 indbyggere. Brønderslev var den kommune uden for hovedstaden med flest indbrud i 2017. Her blev der begået 9,2 indbrud per 1000 indbyggere. I den anden ende af skalaen havde ø-kommunerne Fanø, Læsø og Samsø ingen indbrud i 2017. Kilde: Danmarks Statistik

Vigtigst er det at få huset til at se beboet ud.

- Uden for huset må det godt rode i haven. Der må godt stå en kop på et bord, så det ser ud, som om man lige er gået og kommer tilbage om et øjeblik, siger Hans Peter de Place.

Han fortæller, at samme regler gælder indendørs.

- De steder, hvor man kan kigge ind i huset, må det også gerne se ud, som om der er nogen hjemme. Det kan være, at der står en kaffekop, en kaffekande eller en avis på bordet, siger han.

Til gengæld skal værktøj og stiger være låst forsvarligt væk, så man ikke giver tyven chancen for at bruge det.

Derudover er det en god idé at klippen ens hæk ned, siger Hans Peter de Place. Både så tyve ikke kan gemme sig, men også så naboer og forbipasserende bedre kan holde øje.

Og netop ordningen med at bede naboen om hjælp er faktisk en af de mest effektive løsninger til at skræmme indbrudstyve væk, lyder det fra Hans Peter de Place.

- Det kan være en god idé at nå at tale med sine naboer for at finde ud af, hvem der er hjemme og ikke hjemme, så I kan lave nogle aftaler, siger han.

De aftaler kan blandt andet gå ud på, at naboen stiller sin bil eller cykel i din indkørsel, eller at de smider skrald i din skraldespand. Alle tiltag, der får huset til at se beboet ud, hjælper, fortæller Hans Peter de Place.

På længere sigt kan man også tilmelde sig Nabohjælpsordningen. Undersøgelser viser nemlig, at hjælp fra naboer kan være med til at forebygge hvert femte indbrud.

Derudover er lys med bevægelsessensorer og timede lamper både inde og ude gode tiltag til at forvirre indbrudstyvene.

- Du kan også sætte en timer på en radio, så den tænder på et tidspunkt i løbet af dagen. Det er trods alt begrænset, hvor meget strøm du bruger på det, siger Hans Peter de Place.