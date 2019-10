Fødevarestyrelsen advarer om risiko for listeria i pølser fra Deli Drengene APS i Skovlunde.

Adskillige produkter bliver nu tilbagekaldt - og de er solgt over hele Danmark.

Der er risiko for, at produkterne kan indeholde listeria, da der er konstateret listeria hos den virksomhed i Tyskland, som har produceret de tilbagekaldte varer for Deli Drengene APS.

Deli Drengene ApS tilbagekalder derfor varerne, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Personer, der inficeres med listeriabakterier kan blandt andet fåinfluenzalignende symptomer, feber og hovedpine og i sjældne tilfælde mavetarm problemer.

I værste fald kan en listeriainfektion være dødelig for gravide, ældre, syge og svage personer.

Her er en oversigt over de tilbagekaldt pølser:

Koldrøget snackpølse krydret a'la Tyskland. Nettovægt: 50 g, 100 g og 160 g

Nettovægt: 50 g, 100 g og 160 g Koldrøget ølpølse krydret a'la Tyskland. Nettovægt: 500 g

Nettovægt: 500 g Koldrøget snackpølse med chili. Nettovægt: 100 g

Nettovægt: 100 g Koldrøget snackpølse med delikate krydderier. Nettovægt: 100 g og 160 g

Nettovægt: 100 g og 160 g Koldrøget snackpølse. Delikat med hvidløg. Nettovægt: 100 g og 160 g

Nettovægt: 100 g og 160 g Koldrøget snackpølse med emmentaler ost. Nettovægt: 100 g

Nettovægt: 100 g Koldrøget ølpølse med markant smag af rød chili. Vægt: 50 g og 500 g

Varerne er solgt i dagligvare- og specialbutikker i hele landet.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.