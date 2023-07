Du har måske prøvet det. Du har lejet en bil til at fragte dig rundt, imens du er en uge sydpå.

Men når du dukker op ved udlejningsstedet, begynder medarbejderen at tale om parkeringsridser, stenslag og en tårnhøj selvrisiko, og før du er trillet ud af garagen, har du tilkøbt en forsikring, som kostede det samme som billejen.

Det er en sur ekstra udgift, og for flere danskere er den også unødvendig.

Selvrisikoen på lejebilen er nemlig ofte dækket af den normale rejseforsikring, men det ved de færreste.

Det viser en undersøgelse, som er lavet for rejseforsikringsselskabet Gouda.

I undersøgelsen svarer 54 procent, at de ikke ved, om rejseforsikringen dækker selvrisikoen, hvis der opstår skader på lejebilen.

'Langt de fleste danske rejseforsikringer indeholder en dækning for selvrisiko ved skader på en lejebil i udlandet, og det betyder, at man ikke behøver at betale for en ekstra forsikringsdækning på den destination, hvor man lejer en bil,' siger Louise Hertzum Andersen, der er chef for forretningsudvikling i Gouda Forsikring.

Hun opfordrer til, at man får læst op på sin rejseforsikring inden afrejse, så man ved, hvilke dele den dækker.

Ifølge forsikringsselskabet er der flere ting, man skal være opmærksom på, når man lejer bil i udlandet. For på nogle destinationer kan udlejningsselskabet forsøge at få dig til at dække en skade, som var på bilen inden udlejning.

Derfor er det vigtigt, at man går tjekker bilen for skader, inden man kører afsted.

'Man bør altid gå bilen grundigt efter, tage billeder og henvende sig til udlejningsfirmaet hvis du opdager skader på din lejebil, inden du sætter dig bag rattet,' siger Louise Hertzum.