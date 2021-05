Der gik ikke længe, fra 45-årige Rikke Kronborg Nielsen første gang hørte om kryptovaluta, til hun sad foran sin computer i Hjørring og så YouTube-videoer for at blive klogere på, hvad det helt præcist var.

»I starten tænkte jeg: 'Shit, hvad er det her for noget?' Men det var også den tanke, der virkelig gjorde mig interesseret,« fortæller Rikke Kronborg Nielsen.

Efter lidt tid med forskellige videoer, der gradvist gjorde hende klogere på, hvad al snakken om kryptovaluta drejede sig om, hoppede hun med på bølgen.

Siden hun startede for halvandet år siden, har hun investeret 7.000 kroner.

Alle de penge er omhyggeligt placeret i kryptovalutaer, som gør noget ud af at have en bæredygtig dagsorden.

»I dag er værdien af den investering steget med 500 procent. Mindst. Det er jo ikke penge, jeg har tjent endnu, for jeg har ikke hevet dem ud,« forklarer Rikke Kronborg Nielsen:

»Mange af mine venner synes, jeg er bindegal. Men jeg har sagt til min veninder, at de skal gøre som mig, for det her er fremtiden. Jeg tror, de synes, det er fedt. Men de tør ikke rigtig tage skridtet.«

Rikke Kronborg Nielsens entré på markedet for kryptovaluta er sket i en periode, hvor det vælter ind med købere.

FAKTA: De ti største kryptovaluter Følgende er de ti største kryptovalutaer målt på samlet værdi, som det så ud tirsdag eftermiddag. 1: Bitcoin 2: Ethereum 3: Binance Coin 4: Dogecoin 5: Tether 6: Cardano 7: Internet Computer 8: XRP 9: Polkadot 10: Bitcoin Cash Kilde: Coinmarketcap.com

»Vi er inde i et 'bullrun' lige nu på kryptomarkedet, og det betyder, at det er opadgående marked. Det startede omkring september 2020,« forklarer Mads Eberhardt, kryptoanalytiker hos Saxo Bank.

Han forklarer, at der ikke findes officielle tal for, hvor mange mennesker der har investeret i kryptovaluta, men at antallet utvivlsomt er opadgående.

En udvikling, der er blevet mere markant under coronakrisen, hvor både store investorer som banker og hedgefonde har købt op i kryptovaluta.

Men også et stigende antal helt almindelige mennesker som Rikke Kronborg Nielsen har via deres investeringer været med til at sætte fut under trenden.

»En god pejling er at se på antallet af brugere på Coinbase, som er verdens største handelsplatform for kryptovaluta,« forklarer Mads Eberhardt:

»Det har været støt stigende. Der er nu 53 millioner verificerede brugere. Min vurdering er, at udvikling også ser sådan ud i Danmark, hvor kryptovaluta er blevet ret populært. Vi ser flere Facebook-grupper i Danmark med tusinder af brugere, som sidder og diskuterer kryptovaluta.«

Men det handler om at passe på.

Værdien af kryptovalutaer stiger og falder voldsomt – nogle gange inden for få dage.

FAKTA: Du har ingen rettigheder, når du køber kryptovaluta Forbrugerrådet Tænk har en række advarslet om kryptovaluta. De indskærper, at du ikke er beskyttet mod svindel, hacking eller fup med kryptovaluta, fordi det er transaktioner, du foretager uden om din bank. Altså: Du kan ikke få hjælp, hvis din valuta bliver stjålet, eller du får overført penge til en svindler. Samtidig investerer du i en valuta, som er meget ustabil og svinger voldsomt i værdi.

Inden for de seneste uger har både Bank of England og Nationalbanken offentligt advaret, at man risikerer at miste alle sin penge på kort tid, hvis man investerer i kryptovaluta.

Også Mads Eberhardt står klar med en advarsel.

»Det er virkelig høj risiko. Det er ikke usædvanligt, at kursen stiger og falder med 10 eller 20 procent om dagen. Der er mange lykkeriddere med og mange, som sidder og køber og sælger hver dag,« forklarer Mads Eberhardt:

»Jeg plejer at sige, at hvis man interesserer sig for det teknologiske ved kryptovalutaer, kan man godt investere i det. Hvis ikke man gør, skal man muligvis lade være. Det er aktiver med en enormt høj risiko, og det skal man være klar over.«

FAKTA: Kryptovaluta og de store udfordringer Kryptovaluta og blockchains er valuta på internettet. Det startede med bitcoin, som blev lanceret i januar 2009. Siden er der opstået flere hundrede tusinde kryptovalutaer. Udviklingen er drevet af troen på, at kryptovaluta vil spille en væsentlig rolle i samfundet i fremtiden. Værdien af kryptovaluta er i høj grad drevet af spekulation. Køb og salg af krypto driver værdien. Det er meget volatilt marked, hvor store stigninger og fald er hverdag. Man kan tjene og tabe store summer på kort tid. Netop den volatilitet er en udfordring for kryptovaluta, fordi det skræmmer mange store investorer væk. Teorien er dog de fleste steder, at jo flere penge der kommer ind i kryptomarkedet, jo mere stabilt vil det blive. Den største trussel mod kryptovaluta er, at stater begynder at regulere markedet. De vil ikke være interesserede i at overlade pengemarkedet til private og decentraliserede aktører. Ret beset kan de blot forbyde kryptovaluta eller regulere det så hårdt, at det bliver besværligt at handle med. Det kan dræbe værdien. Men man skal ikke undervurdere eller afskrive kryptovaluta. Det har historien allerede vist flere gange. Kilde: Mads Eberhardt, Saxo Bank

Tilbage i Hjørring er Rikke Kronborg Nielsen dog ikke så bekymret for kryptovalutaernes fremtid.

Alligevel går hun med livrem og seler.

»Man skal aldrig sætte penge ind, man ikke kan tåle at miste igen. Dem, der brænder fingrene, er dem, der tror, at de kan tjene mange penge hurtigt,« siger Rikke Kronborg Nielsen:

»Men jeg tror, at kryptovaluta er fremtiden. Der har været kriser i bankerne, hvor skatteyderne måtte betale store hjælpepakker, og nu skal man eksempelvis betale negativ rente. Det, tror jeg, får mange til at se på, hvor de kan placere deres penge. Og der er krypto en mulighed.«