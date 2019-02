Det er langt de færreste hjem, der kan prale af skydeskår, der giver mindelser om de gamle forsvarsværker, hvor ridderne fra deres udsigtspunkt i tårnet beskyttede deres borge mod fjenden.

Men det kan Villa Varden eller borgen, som det mere end 100 år gamle hus bliver kaldt i folkemunde.

Der er nok ikke fordi, at beboerne behøver at forsvare mod et fjendtligt fremtog, men huset tager sig i hvert fald imponerende ud med dets beliggenhed midt i Aalborg.

Villa Varden var egentlig på markedet frem til sommeren sidste år, men blev taget af uden et salg. Det oplyser Boliga.

Nu er prisen blevet nedjusteret med 600.000 kroner - så du nu kan købe borgen - med barokhave - for 6.895.000 kroner.

Lavere end gennemsnittet

Umiddelbart er det mange millioner kroner, men ikke desto mindre får du de ridderlige kvadratmeter til en pris, der ligger under gennemsnittet. I hvert fald hvis man sammenligner med de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i Aalborg.

Sidste år blev husene i samme distrikt nemlig solgt til 22.413 kroner pr. kvadratmeter, det viser tal fra Boliga.*

Villa Varden kan prise sig af et boligareal på hele 449 kvadratmeter, hvilket altså resulterer i en kvadratmeterpris 15.356 kroner.

Skak, boligpris og drømmehave

Huset blev bygget i 1912 af bygmester og ingeniør Hans Denver, der drømte om at bygge et hus i beton - en drøm blev til virkelighed, da der blev brugt omkring 1.000 tons af det i byggeriet.

Forklaringen på husets form kan efter sigende hentes i Denvers liv, hvor han var ivrig skakspiller, og derfor gerne ville have sit eget tårn med skydeskår.

Efter en årrække med forfald i 80’erne blev huset købt af de nuværende ejere i 1992, hvorefter de påbegyndte en grundig restaurering, der i 2007 blev krediteret med Nykredits Boligpris. Det oplyser Aalborg Mægleren i deres salgsopstilling.

Nogle vil måske også genkende den unikke have, der efter en længere renovering var en del af programmet Drømmehaver på DR med Claus Dalby, der blev sendt i efteråret 2011.

Se den eventyrlige “ridderborg” her.

*Boliga har samlet salgpriserne på solgte boliger i 2018 og udregnet den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris fordelt på postdistrikter.