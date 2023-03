Lyt til artiklen

'Der er simpelthen ikke mere at komme efter.'

Søndag d. 5 februar bliver dagen, hvor de seks første Irma'er endegyldigt skal lukke for evigt.

En af de butikker er Irma på Godthåbsvej i Vanløse, og talrige trofaste kunder mødte lørdag op for at tage afsked og indkøbe de sidste Irma-varer. Det store fremmøde resulterede dog i, at der kun var tomme hylder tilbage og butikken lukker ned én dag før tid.

Sådan lyder det i et Facebook-opslag fra Irma-butikken klokken 17.00 lørdag.

'Kære kunder. Vi har lukket butikken for nu. Der er simpelthen ikke mere at komme efter. Tak for en dejlig afskedsfest idag. Det vil vi huske – Personalet, Irma Godthåbsvej.'

TV 2 Kosmopol var også til stede i butikken, da der blev serveret kage og champagne til farvelfesten med en særlig 'lukke stemning'.

»Det har været hårdt at se sin butik og hverdag smuldre fra dag til dag. Man går fra at have prioriteret at have en pæn og velopfyldt butik til pludselig at have en fyldt med huller – og til sidst helt tomme hylder,« fortæller butikschef Mia Hassing Møller til mediet.

De andre butikker, som lukker søndag er den på Nørrebros Runddel, på Østerbrogade 162, Hellerup Station, Roskildevej 148 og på Finsensvej, havde sidste åbningsdag søndag.