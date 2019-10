Der var tale om en lille historisk begivenhed, da YouSee i september for første gang i otte år meldte ud, at deres tv-kunder ikke skal sluge en prisstigning fra starten af det nye år.

Men for nogle kunder er smilet over den gode nyhed allerede stivnet. Det viser sig nemlig, at YouSees besked var en sandhed med modifikationer.

For selvom det er korrekt, at prisen ikke stiger med 10, 20 eller 30 kroner måneden, som tv-pakkerne har gjort de seneste otte år i træk, står en del YouSee-kunder nu til at få decimeret deres tv-pakker så kraftigt, at de fremover får markant færre tv-kanaler for pengene.

B.T. har set adskillige eksempler på, at YouSee den seneste uge har varslet kunder ændringer, som vil betyde, at syv kanaler fra Discovery Networks falder ud af tv-pakken, mens kun to nye kanaler kommer ind.

I en anden version af varslingerne fremgår det, at nogle kunder mister alle 11 kanaler fra Discovery Networks i deres tv-pakke, mens kun fire ny kanaler kommer ind.

De to kundegrupper kommer altså til at stå tilbage med tv-pakker, som indeholder henholdsvis fem og syv tv-kanaler mindre, end før ændringerne træder i kraft.

Alligevel forbliver prisen den samme.

»Det er jo en tydelig prisstigning, når man skal betale det samme for et produkt, der er blevet mindre. Hvor dumme tror YouSee egentlig, deres kunder er?« siger Martin Salamon, cheføkonom fra Forbrugerrådet Tænk:

»Det overrasker mig lidt, at YouSee på den måde siger, at der ikke kommer prisstigninger, og at nogle kunder så ender i den her situation. Det er simpelthen ikke fair over for deres kunder, at YouSee ikke siger tingene, som de er.«

De seneste dage er utilfredse YouSee-kunder, der er blevet ramt af varslingerne med færre kanaler, begyndt at henvende sig til YouSee på Facebook og give udtryk for deres frustrationer.

Britt Berggreen beskriver eksempelvis YouSees varsling – hvor hun står til at miste alle 11 kanaler fra Discovery Networks – som 'mega arrogant' og 'flabet', ligesom hun truer med at opsige sin tv-pakke.

Grethe Johansen, der står til et minus på fem kanaler efter ændringer, føler sig 'bondefanget' og kvitterer med ordene: 'Det er en ommer.'

En anden YouSee-kunde, Kim Petersen, beskriver sågar en varsling, hvor han står til at gå ni kanaler ned fra det nye år – til samme pris. Han fortsætter:

'I oplyser så fint, at prisen ikke stiger, men dette er vel en skjult prisstigning, der vil noget?'

YouSee bekræfter over for B.T., at der er nogle 'ældre' tv-pakker, som YouSee ikke længere sælger, der står til at få ændret deres tv-pakker med nyt indhold.

B.T. har forholdt YouSee den konkrete varsling, hvor kunder står til et samlet minus på fem kanaler til samme pris.

Sådan ændrer tv-pakkerne sig Grundpakken: Ud: Kanal 5 Ind: TV 2 Charlie Mellempakken: Ud: Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, Canal 9, TLC Ind: TV 2 Fri, TV 2 Sport, TV 3 Sport, TV 3 MAX, Viasat Ultra HD Fuldpakken: Ud: Kanal 4, Kanal 5, 6’eren, Canal 9, Discovery Channel, Discovery Science, ID, Animal Planet, TLC, Eurosport 1, Eurosport 2 Ind: Viasat Film Family, Viasat Film Hits, Viasat Film Premiere, Viasat Film Action, Viasat Ultra HD, C More First, C More Stars, C More Hits, C More Series HERUDOVER: Er der en del ældre pakker, som ikke længere kan købes af nye kunder, der gennemgår større ændringer. Alle YouSee-kunder modtager individuelle varslinger om ændringer. Kilde: YouSee

Om den ændring forklarer YouSee eksempelvis:

'Det var en pakke, som vi solgte for fem år siden, og siden er der sket store ændringer på tv-markedet og derfor også i indholdet af vores tv-pakker. Det er derfor også en meget lille andel af vores tv-kunder, der har netop denne pakke’.

YouSee afviser blankt, at de kunder, der står til at få færre kanaler i deres pakke, så også bør få en rabat.

'Kunder med netop denne ældre og udgåede tv-pakke får allerede en rigtig god rabat for en samlet pakke med både streaming, tv og bredbånd.'