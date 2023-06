En boykot rettet mod virksomheden Mondelez, der står bag varer som Toblerone, Daim og Philadelphia, breder sig lige nu i de nordiske lande.

Virksomheder som SAS, Norwegian og det svenske forsvar har boykottet Mondelez’ produkter, fordi de opererer på det russiske marked og derfor er endt på Ukraines ‘sorte liste’ over lande, der bidrager til russisk økonomi.

Men i Danmark sker der ikke lige så meget som i vores nordiske nabolande.

Dagligvarekoncernerne og Dansk Erhverv har bedt politikerne om at beslutte, om Mondelez’ produkter skal boykottes, og Udenrigsministeriet har kastet bolden tilbage og sagt, at virksomhederne selv må tage stilling.

Detailhandlens manglende vilje til at tage sagen i egen hånd og fjerne Mondelez’ produkter fra hylderne får nu en hård medfart.

»De vil meget gerne tørre det af på politikerne frem for selv at tage stilling. Det er det sædvanlige kyllingeargument,« siger Jarl Cordua, politisk kommentator og proukrainsk debattør:

»I stedet for at tage ansvar og risikere en diskussion med forbrugere og aktionærer, fralægger man sig ansvaret og vil have andre til at gøre det. Der sidder nogle konsulenter, der tjener kassen på at rådgive de her virksomheder til ikke at tage stilling. Det er lidt for smart efter min vurdering.«

Jarl Cordua mener, at der er masser af eksempler på, at supermarkeder tager stilling til eksempelvis børnearbejde, klima, krigen i Ukraine og andre emner.

Når supermarkederne så ikke gør det i en sag, hvor det handler om at fjerne populære varer som Daim, Marabou og Toblerone, handler det om penge.

»Virksomhederne ved godt, at politikerne ikke tager stilling til det her, og det er derfor, de sender bolden den vej. Bundlinjen er, at når virksomhederne sælger de her varer, sender de penge til Putins krigsmaskine, fordi de betaler skat til Rusland. Det er det spørgsmål, medierne skal forholde de her virksomheder,« mener Jarl Cordua:

»Enten kan de bakke op om Danmarks indsats i Ukraine – Danmark sender militært udstyr og penge til Ukraine – ved ikke at sælge varer fra firmaer, der agerer i Rusland. Eller også kan de vælge Putin. Det er sådan, jeg ser det.«

Flere virksomheder har argumenteret med, at Mondelez ikke er på sanktionslisten, og at hvis man begynder at boykotte alle firmaer på Ukraines sorte liste, kan der opstå problemer med forsyningssikkerheden i danske supermarkeder.

»Der er altså mange firmaer, der har forladt Rusland. Det her handler om at finde argumenter, så man ikke behøver tage ansvar. Det er det, hele den her øvelse går ud på,« mener Jarl Cordua:

»De forsøger at skabe et røgslør og lægge en masse argumenter ud, så kunderne ikke aner, hvad der er op og ned i det her.«

Det siger Mondelez selv Overfor Reuters har Mondelez udtalt: »Mondelez International retter ind efter alle politiske beslutninger og sanktioner og vil blive ved med at overveje tilpasninger løbende for at sikre, at vi er i overensstemmelse med disse.«

B.T. har forelagt Jarl Corduas kritik for Dansk Erhverv.

»Dansk Erhverv kan ikke organisere et boykot. Det er i strid med konkurrencereglerne. Det er ikke tilladt for os at gøre. Vores medlemmer må vurdere ud fra den situation som de står i, hvordan de vil reagere på situationen,« siger Lasse Hamilton Heidemann, EU og International chef for Dansk Erhverv:

»De jonglerer et kæmpe varesortiment, der kommer alle steder fra i verden. Hvis de hver gang skal fjerne varer eller sætte mærker på, fordi nogen varer fremgår af en liste, bliver det en kæmpestor opgave. Derfor foretrækker de, at der bliver truffet en politisk beslutning om hvad man må eller ikke må. Hvis det er så vigtigt, så kan det ikke passe, at der ikke kan blive truffet en politisk beslutning.«

Hos de danske dagligvarekoncerner præller Jarl Corduas kritik af. Du kan se deres svar her.

Dagrofa:

»Vi er selvfølgelig opmærksomme på problematikken i forhold til Rusland. Fødevarer er ikke omfattet af sanktioner og vi mener, at spørgsmålet er politisk, og afventer derfor, at regeringen melder ud, hvordan vi som virksomhed i Danmark bør forholde os. I forhold til vores leverandører, så har vi en klar politik, for ikke at sælge varer, der har Rusland som oprindelsesland,« siger kommunikationsdirektør i Dagrofa, Morten Vestberg.

Rema 1000:

»Mondelez er ikke på EUs – eller en dansk – sanktionsliste – og det er den liste, vi som udgangspunkt forholder os til. Derfor mener vi også, at det som udgangspunkt er en politisk beslutning, om Mondelez skal omfattes – men vi følger naturligvis sagen tæt. Derudover er det vigtigt at understrege, at vi sidste år gennemgik vores sortiment og tog alle produkter ud, som er produceret i Rusland – og sådan er det også i dag.«

Salling Group:

»Vi følger situationen nøje, og i Salling Group retter vi os altid efter de gældende regler og sanktioner. Hvis regeringen vurderer, at vi skal fjerne produkter fra hylderne, retter vi os naturligvis efter det.«