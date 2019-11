Der var jubel, da Thomas Cook i Skandinavien – som blandt andet drev Spies – i slutningen af oktober blev reddet fra konkurs, fordi den norske milliardær Petter Stordalen og to kapitalfonde overtog selskabet.

Men for hundreder af danskere er jublen forstummet. Den måde, overtagelsen skete på, betyder, at de må vinke farvel til potentielt tusinder af kroner.

Petter Stordalen og kapitalfondene overtog nemlig ikke bare Thomas Cook Scandinavia og drev det videre under det nye navn SunClass.

De købte i stedet aktiverne i selskabet og lod så Thomas Cook Scandinavia gå konkurs den 30. oktober, fremgår det af Statstidende.

Og det er en teknikalitet, som betyder, at alle de kunder, der har et krav om kompensation hos Thomas Cook Scandinavia på grund af aflyste eller forsinkede fly, er på herrens mark.

I stedet for at skulle have deres penge af SunClass, som under Petter Stordalen eksempelvis driver Spies videre, betyder konkursen, at kunderne er henvist til at forsøge at hive deres penge ud af konkursboet i stedet.

Og det bliver markant sværere – for ikke at sige umuligt.

»Juridisk har Thomas Cook Airlines Scandinavia ikke gjort noget forkert, dog er valget af metode ikke den mest sympatiske tilgang over for deres tidligere passagerer,« siger Rune Strøm Danvold, advokat hos firmaet Flyhjælp.

Han vurderer, at alle de hundreder af danske kunder, der har fremsat krav om kompensation, nu mister deres penge.

Alligevel forsøger Flyhjælp nu at hente kompensationen ud af konkursboet til godt 1.500 skandinaviske kunder, hvoraf knap 400 er danskere.

Flyhjælp vurderer, at der på tværs af flybranchen er krav for mange millioner kroner, som nu er blevet parkeret i Thomas Cooks skandinaviske konkursbo fremfor SunClass.

En af de kunder, der nu står til at vinke farvel til sin kompensation, er 35-årige Søren Vile fra København.

Efter en mareridtsagtig start – og afslutning – på en ferie til Mallorca med Spies i august, krævede han 12.000 kroner i kompensation for massive forsinkelser.

De penge har han nu mere eller mindre afskrevet på grund af den måde, ejerskiftet er sket på.

Han håber dog fortsat, at Flyhjælp kan hjælpe ham med at få penge ud af konkursboet.

»At Thomas Cook i Skandinavien på den måde tager værdien med og efterlader gælden, gør bare, at man bliver endnu mere opsat på at få sine penge,« siger Søren Vile:

»Det er at pisse på folk. Jeg vil ikke sætte næsen for langt op efter noget, men jeg håber, jeg får mine penge, for jeg synes, det er noget svineri, det, de har gjort.«

Hos Spies og SunClass bekræfter kommunikationschef Lisbeth Nedergaard, at alle, som havde gjort krav på kompensation hos Thomas Cook i Skandinavien, nu skal henvende sig til kurator i konkursboet fremfor SunClass.

»Det er, som det er. Nu skal de forsøge at hente den kompensation, de mener, de har krav på, et andet sted. Men sådan er reglerne,« siger Lisbeth Nedergaard:

»SunClass er et andet firma. Det er nyt cvr-nummer.«

Men kan du ikke forstå, at der vil være nogle kunder, som mener, det er en mærkelig måde at gøre det på?

»Det her er en teknisk konstruktion, som har reddet over 1.000 arbejdspladser,« siger Lisbeth Nedergaard:

»Det har også reddet alle de rejser, der er blevet købt før konkursen.«

»Vi er rigtig glade for, at de arbejdspladser og rejser er blevet reddet.«