Når danskerne i juledagene slår mave til en gang Netflix, betaler vi mere for fornøjelsen end Netflix-kunder i resten af verden. Netflix nægter dog at forklare, hvorfor danskerne skal betale verdens højeste priser.

»Det er helt urimeligt. Det handler om at presse så mange penge ud af danskerne som muligt.«

Sådan lyder vurderingen fra Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, der uddyber:

»De spiser os af med en højere pris og et dyrere katalog. Vi må håbe, at den skodbehandling, danskerne får fra Netflix, kommer under pres på sigt, og at forbrugerne bliver mere kritiske overfor det her.«

Netflix har hævet priserne to gange, siden de kom til Danmark i 2013. Begge gange har forklaringen været, at de bruger stadig flere penge på at producere indhold.

Danmark er gentagne gange kåret til landet med verdens dyreste Netflix-abonnement, og det skete igen i slutningen af november, da Comparitech foretog en omfattende undersøgelse af Netflix’ priser på verdensplan.

Danmarks billigste abonnement – 79 kroner om måneden – var det dyreste i verden, skarpt efterfulgt af Schweiz med en månedspris på knap 78 kroner. Til gengæld havde Schweiz godt 5.600 titler i kataloget mod 3.305 i Danmark.

»Det er da en ærgerlig førsteplads at have, og jeg kan ikke se mange gode grunde til, at det skal være sådan,« siger Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk, og uddyber:

»Jeg tror, at betalingsvillighed er en stor del af forklaringen. Vi danskere er vant til at betale mere end i mange andre lande, og det har Netflix afkodet.«

Top ti: Her er Netflix dyrest Comparitech foretog den 29. november en sammenligning af abonnementspriserne i hele verden. Det skete i US Dollars. 1) Danmark: 11,94 US dollars (79 DKK) 2) Schweiz: 11,79 US dollars (11,90 CHF) 3) Norge: 10,48 US dollars (89 NOK) 4) Sverige: 9,81 US dollars (89 SEK) 5) Irland: 9,01 US dollars (7,99 EUR) 6) Portugal: 9,01 US dollars (7,99 EUR) 7) Luxembourg: 9,01 US dollars (7,99 EUR) 8) Slovakiet: 9,01 US dollars (7,99 EUR) 9) Rusland: 9,01 US dollars (7,99 EUR) 10) Lithauen: 9,01 US dollars (7,99 EUR)

B.T. har forsøgt at få Netflix til at forklare, hvorfor danskerne skal betale verdens højeste priser.

Igennem deres danske pressekontakt lader de dog vide, at de ikke vil forklare deres prissætning.

Flere ting kan dog gøre sig gældende for prisen i Danmark: et højere momsniveau, højere priser for tekstning af programmer og dyrere priser for dansk indhold.

»Men det her er så minimale faktorer, at det ikke rigtigt kan forklare det,« vurderer Rasmus Larsen.

Martin Salamon påpeger det bemærkelsesværdige i, at Danmark betaler mere end i lande som Norge og Finland, som er sammenlignelige markeder.

Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

»Danskerne er simpelthen bare stillet dårligere, og der kommer Netflix lidt i krig med danske forbrugere ved at diskriminere dem på den her måde. De tager den pris, de kan slippe af sted med,« siger Martin Salamon.

Han mener, at Netflix’ priser udpensler et bredere problem i Danmark.

»Grunden til, at Netflix kan tage så meget ekstra for så meget mindre er, at vi er blevet vænnet til et smalt udbud og høje priser når det gælder tv-kanaler. Netflix optimerer på alle markeder og afslører iskoldt tilstanden for forbrugerne i de enkelte lande,« siger han, og uddyber:

»Vi plejer at bryste os af at være i front på digitale medier, men her kommer vi på sidstepladsen. Politikerne må se på, om rammerne for tv-markedet er gode nok.«

Generelt skræmer prisrekorden dog ikke danskerne væk.

»Netflix har kæmpe succes i Danmark og mange af de nordiske lande, hvor det også er ret dyrt. Det blåstempler jo deres prissætning,« forklarer Rasmus Larsen.

B.T. har spurgt Netflix, om de vil overveje en billigere version i Danmark. Heller ikke det vil Netflix forholde sig til.