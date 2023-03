Lyt til artiklen

Det kan koste dig dyrt, hvis du ikke husker at tjekke din årsopgørelse grundigt nok.

For en større gruppe danskere koster det dem i gennemsnit 5.000 kroner om året.

Det skriver revisionsfirmaet BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

Der er helt konkret tale om danskere, der indbetaler flere penge på deres ratepension, end de kan få fradrag for. Dermed løber de ind i en dobbeltbeskatning:

»At indbetale penge til en ratepension uden at få skattefradrag for indbetalingen er en ubetinget dårlig idé, fordi du derved ender med at betale skat to gange af de samme penge. Første gang når du tjener dem. Anden gang når du får dem udbetalt som pension. Dermed kan du ende med at betale helt op mod 80 procent i skat af pengene,« lyder det fra DBO.

Selvom det ifølge revisionsfirmaet er 'åbenlyst tosset' at indbetale mere end det maksimalt fradragsberettigede beløb til ratepensionen, var der i 2021 ifølge Skattestyrelsen knap 43.000 personer, der gjorde netop det.

Heldigvis er det nemt at rette fejlen, hvis du er berørt af det.

Til Berlingske forklarer Anne-Louise Lindkvist, der er markeds- og kunderådgivningschef i Sampension, at det kræver, at man 'er vaks', når man tjekker sin årsopgørelse:

»Hvis man af opgørelsen kan se, at man har haft for høje indbetalinger, skal man kontakte sin bank eller pensionsselskab, hvor man så har mulighed for enten at få pengene tilbage eller at overføre dem til en pensionsordning med livsvarig udbetaling med fradrag,« siger hun.

Skattestyrelsen åbnede i fredags for, at man kunne tjekke sin årsopgørelse. Den officielle åbning var i mandags.

En årsopgørelse er et skatteregnskab for sidste år. Her kan man se, hvor mange penge man skal have tilbage i skat eller betale, hvis man har betalt for lidt i skat.