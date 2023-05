Danskerne har øjensynligt taget forskud på markeringen af Tuborgs 150-års jubilæum 13. maj.

Carlsberg, der i 1970 opslugte Tuborg, er nemlig allerede her en lille uge før mærkedagen løbet tør for fødselsdagsøllen Rød Tuborg på dåse.

Carlsberg har brygget hele 880.000 liter Rød Tuborg til landets dagligvarebutikker i forbindelse med jubilæet.

Det er mere end 2,5 millioner dåser med den mørke, undergærede lagerøl, der som Tuborgs første øl blev sendt på markedet i 1875.

Dåserne er blevet revet ned af hylderne, og mange butikker må allerede nu melde udsolgt, lyder det fra Carlsberg.

»Vi har sendt omtrent 880.000 liter Rød Tuborg i dåser ud i detailhandlen for at gøre lidt ekstra ud af vores 150-års fødselsdag, men vi havde ikke forventet, at der allerede ville være udsolgt i butikkerne,« siger Caroline Leopold, brand manager for Tuborg hos Carlsberg Danmark, i en pressemeddelelse.

Carlsberg har ellers brygget væsentlig mere Rød Tuborg end sædvanligt.

I 2022 bryggede Carlsberg blot 290.000 liter Rød Tuborg.

Særlig jubilæumsøl meldes udsolgt. Foto: JAKOB BOSERUP

I år har Carlsberg brygget næsten 1,6 millioner liter, hvoraf knap halvdelen er produceret til værtshuse, barer og grænsehandelsbutikker.

»Vi har brygget meget mere, end vi plejer, så vi havde ikke forventet, at vi allerede var gået udsolgt. Der er stadig mulighed for at bestille en Rød Tuborg på landets barer, men man skal skynde sig, hvis man vil være sikker på at kunne købe vores fødselsdagsøl i dagligvarehandlen. Og der er også nogle tilbage i grænsehandlen,« siger Caroline Leopold.

Carlsbergs lagre med Rød Tuborg er tomme, og Carlsberg kan ikke nå at producere mere i denne omgang.

Med dagens udmelding forsøger bryggeriet at forberede forbrugerne på, at de kan komme til at gå forgæves efter jubilæumsøllen.

»Vi vil gerne forberede vores kunder på scenariet, så de ikke går skuffede ud af butikken,« siger Caroline Leopold.

Bryggeriet Tuborg blev stiftet 13. maj 1873 i Hellerup under navnet A/S Tuborgs Fabrikker på initiativ af blandt andre grosserer og slagteriejer Philip W. Heyman og finansmand og industrimagnat C. F. Tietgen.