Det var frugterne af et års opsparing, der blev høstet, da Wiktor Bartoszewicz og hans kæreste Emma i januar sad i deres lejlighed i Aarhus og bestilte en tur til Bali. 10.090 kroner blev overført med et fingerknips. Nu var drømmerejsen i hus.

Men så gik alt galt. Coronakrisen kom. Viktors rettigheder blev pludselig tilbagerullet for øjnene af ham. Nu startede en kamp om 10.000 kroner i stedet.

»Det har virkelig været frustrerende og træls. Det er mange penge for os,« siger 25-årige Wiktor Bartoszewicz.

I første omgang blev rejsen til Bali aflyst. Wiktor kontaktede flyselskabet KLM og sagde, han gerne ville udnytte sin ret til refusion.

Wiktor Bartoszewicz Foto: Rasmus Laurvig/BYRD Vis mere Wiktor Bartoszewicz Foto: Rasmus Laurvig/BYRD

Men KLM havde - med tilladelse fra den hollandske regering - valgt at tilsidesætte de gældende EU-regler for flypassagerers rettigheder.

Uanset hvor meget Wiktor argumenterede for, at han havde ret til at få sine penge, ville KLM ikke betale.

Han kunne få en voucher, lød det. Wiktor klagede to gange og bad om sine penge. KLM holdt fast.

»Pludselig sendte de bare en meddelelse om, at nu var de i gang med at udstede en voucher, selv om jeg gentagne gange havde sagt, jeg ville have min penge,« fortæller Wiktor.

Hundreder af tusinder af passagerer i Europa er de seneste måneder blev ramt på samme måde som Wiktor.

I alt 12 lande i EU har under coronakrisen pludselig meddelt flyselskaber, at de kunne se bort fra gældende EU-regler for passagerer.

Passagererne står nu i en situation, hvor deres flyrejse er aflyst, men hvor de ikke kan få deres penge tilbage, selv om de har ret til det.

En praksis, EU-Kommissionen onsdag skød ned og advarede lande imod.

Alligevel har coronakrisen afsløret en parathed til at sætte passagerernes rettigheder ud af kraft for at redde rejsebranchen.

»Det har været skræmmende at se. Vi har hørt fra folk, der har ventet på at få deres penge i mere end otte uger, og de kan ikke få nogen forklaring fra selskabet. Det skaber mistillid,« siger Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver inden for miljø og transport i forbrugerrådet Tænk:

»Vi har også set en dansk erhvervsminister med bred opbakning fra Folketinget, der pludselig melder ud, at man nu i EU vil kæmpe for, at folk, der har en pakkerejse, ikke kan få deres penge tilbage, selv om de har købt rejsen under forudsætning af, at det kan de.«

»Det er en alvorlig svækkelse af forbrugernes rettigheder. Heldigvis har EU-Kommissionen slået fast, at de almindelige passagerrettigheder gælder, også selvom det er coronatid.«

Hos selskaberne AirHelp og Flyhjælp, der lever af at hjælpe forbrugere med at få kompensation fra flyselskaber, har man også fulgt udviklingen med bekymrede miner.

Især fordi flypassagerernes rettigheder i forvejen var under pres, før coronakrisen kom.

Her spillede det kroatiske formandskab ud med en opdatering af forordningen, der ifølge AirHelp ville udslette 80 procent af de sager, hvor passagerer i dag har ret til kompensation. Flyhjælp supplerer:

»Jeg frygter, at forbrugerne lige nu er rigtig dårligt stillet, når den her revision af flypassagerernes rettigheder skal genoptages,« siger Alex Kirkeberg, marketingschef i Flyhjælp:

»Det vil være grotesk, hvis vi ender i en situation, hvor forbrugernes rettigheder bliver svækket så markant.«

Også Forbrugerrådet Tænk frygter, at passagererne kan ende med sorteper på længere sigt.



»Vi har hele tiden været skeptiske ved den her revision, for vi har oplevet, at flylobbyen virkelig har været i fuld sving,« siger Vibeke Myrtue Jensen:

»Den her situation har nok givet branchen ekstra vind i sejlene til at sige, at de ikke kan betale så meget. Og jeg er da bekymret for, at politikkerne lytter. Det udspil, vi så fra det kroatiske formandsskab, var en alvorlig svækkelse af forbrugernes rettigheder.«

Tilbage hos Wiktor i Aarhus har han netop vundet en lille sejr på papiret.

Han har dog fortsat ikke fået sine penge.

Men EU-kommissionens melding om, at landene skal leve op til gældende EU-regler, fik torsdag KLM til at melde ud, at de nu vil rette ind og udbetale penge til passagerer, der ønsker det.

FAKTA: Her er dine rettigheder Hvis et flyselskab aflyser din rejse, har du ret til at få dine penge tilbage inden for syv dage. »Man skal starte med at klage til flyselskabet. Sæt din egen deadline: eksempelvis, at du vil have pengene tilbage inden for syg dage. Hvis du ikke får pengene, skal du klage til myndighederne i afrejselandet,« forklarer Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver inden for miljø og transport i Forbrugerrådet Tænk: »Hvis din afrejse er fra Danmark, skal du klage gratis til Trafik-, bygge- og boligstyrelsen. Hvis det er en afrejse fra et andet land - en returbillet fra Holland eksempelvis - skal du klage til myndighederne i det pågældende land. For at gøre det, tager du fat i Forbruger Europa. Det er gratis, og de hjælper dig med at klage til den rette myndighed.«



»Jeg kan dog ikke rigtigt forestille mig, at det sker,« siger Wiktor Bartoszewicz, der har været overrasket over processen:



»Hvis ens rettigheder bliver ændret midt i det hele, så kan man slet ikke bruge de rettigheder til noget som helst. Det duer jo ikke.«

Hos Airhelp frygter man, at Wiktor får ret i, at mange passagerers tvist med flyselskaberne ikke slutter med EU-Kommissionens løftede pegefinger.

»Komissionen har valgt en relativt blød tilgang. Det vil sandsynligvis til at betyde, at passagererne får brug for juridisk bistand til at håndhæve deres rettigheder,« siger Christian Nielsen, chefjurist ved AirHelp.