Kakerlakker, en sværm af fluer i køkkenet og direkte uhumske pletter og plamager.

Listen over ulækre forhold hos to af landets største og mest populære restaurantkæder har det seneste år været både lang og til tider direkte hårrejsende.

En medarbejder er blevet set røre rå kylling og derefter pille ved færdiglavede burgere, der var på vej ud til kunderne. Fra et hul i loftet dryppede vand ned i en spand tæt på buffeten. Køleskabe var ved flere kontrolbesøg mere varme, end de var kolde. Kakerlakker løb rundt i et køkken.

Med andre ord var forholdene i flere tilfælde decideret sundhedsfarlige.

Bananfluerne sad trygt og godt på ventitlationsposerne og loftet i køkkenet.Dalle Valle og Cafe A Glostrup, 01.08.2019. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Bananfluerne sad trygt og godt på ventitlationsposerne og loftet i køkkenet.Dalle Valle og Cafe A Glostrup, 01.08.2019. Foto: Fødevarestyrelsen

De dårlige smiley-rapporter fra Fødevarestyrelsen har på et år hobet sig op hos de to landsdækkende restaurantkæder Dalle Valle og Cafe A, som har samme ejer, den stenrige Bayram-familie.

Det viser en aktindsigt i 379 kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen, som B.T. har gennemgået. Rapporterne er udarbejdet gennem et år i 10 af de største restaurantkæder i Danmark.

I gennemsnit udløste knap hvert syvende besøg i de 10 kæder en sanktion fra Fødevarestyrelsen. For Dalle Valle og Cafe A var det tal langt højere. Her udløste knap hvert tredje af de 66 besøg i restauranterne en kritik for brud på fødevarelovgivningen, viser tallene.

Og selvom kæder som Bone's, McDonald's, Jensens Bøfhus og Burger King også har været ramt af flere grelle eksempler, skraber Dalle Valle og Cafe A bunden som kæden med klart flest problemer gennem perioden.

Her er de værste og bedste kæder B.T. har fået aktindsigt i alle kontrolrapporter, der er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i perioden 15.11.2018 til og med 15.11.2019 i følgende 10 kæder: Burger King, McDonald's, Halifax, Flammen, Dalle Valle, Cafe A, Sunset Boulevard, Bone's, Carl's Jr. Skalborg 1954 og Jensens Bøfhus. Al data er trukket i Fødevarestyrelsens system og udleveret til B.T. Der er forskel på, hvor mange restauranter kæderne har, og hvor mange kontroller Fødevarestyrelsen har foretaget. Dalle Valle: Har haft 33 kontroller, hvoraf otte førte til indskærpelser og et til bøde og sur smiley. Cafe A: Har haft 33 kontroller, hvoraf ni førte til indskærpelser og tre til bøde og sur smiley. Burger King: Har haft 67 kontroller, hvoraf syv førte til indskærpelser og to til bøder og en sur smiley. Bone's: Har haft 34 besøg, hvoraf tre førte til indskærpelser og tre til bøder og sur smiley. Jensens Bøfhus: Har haft 34 besøg, hvoraf fire førte til indskærpelser og to til bøde og sur smiley. McDonalds: Har haft 80 besøg, hvor af seks har ført til indskærpelser og et til bøde og sur smiley. Sunset Boulevard: Har haft 59 besøg, hvoraf seks førte til indskærpelser. Carl's Jr. Skalborg 1954: Har haft 12 besøg, hvoraf et gav en indskærpelse. Flammen: Har haft 15 besøg, hvoraf et førte til en indskærpelse. Halifax: Har haft 15 besøg, hvoraf et førte til en indskærpelse. Carl's Jr. Skalborg 1954: Har haft 12 besøg, hvoraf et førte til en indskærpelse.

Selv kalder de det for uheldige og beklagelige sammentræf, som de siden har gjort meget for ikke skal ske igen.

En forbløffende rejse af dårlig fødevaresikkerhed startede i 2019 med lun fisk og mælk og toppede i slutningen af året med skadedyr og en bøde.

Eksempelvis besøgte en kontrollant baglokalerne hos Dalle Valle og Cafe A i Glostrup sidste år i marts. Her var støv og snavs det mindste af problemerne.

Fisk og mælk skal maksimalt opbevares ved 5 grader. Det overraskede derfor kontrollanten, at temperaturen var mere end dobbelt så høj, da han åbnede køleskabet. Laksen var for varm, og jomfruhummeren var målt til uappetitlige 12-14 grader. I barens køleskab stod det værre til.

Råt kyllingekød opbevaret i køkkenet blev målt til hele 18,8 grader. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Råt kyllingekød opbevaret i køkkenet blev målt til hele 18,8 grader. Foto: Fødevarestyrelsen

Her var der 22 grader.

I den anden ende af landet stod det to dage senere ikke meget bedre til. Under tilsynet hos Dalle Valle i Holstebro rørte en medarbejder åbenlyst ved rå kylling og derefter ved en færdiglavet burger foran kontrollanten. Først da det blev påpeget, blev maden kasseret og smidt ud.

Seks dage senere fulgte Fødevarestyrelsen op på besøget, men det var ikke blevet meget bedre.

Senere i september var den gal igen for både Dalle Valle og Cafe A, der i Glostrup ligger klos op ad hinanden. Restauranterne kæmpede under besøget med en sværm af bananfluer i køkkenområdet.

Færdigtilberedt burger placeret på bordet i tæt forbindelse med råt kyllingekød.Dalle Valle, Holstebro, 21.03.2019. Vis mere Færdigtilberedt burger placeret på bordet i tæt forbindelse med råt kyllingekød.Dalle Valle, Holstebro, 21.03.2019.

Kontrollanten havde i hvert fald talt sig frem til mindst 50 fluer, som han noterede i sin rapport.

Samme dag havde Cafe A i Sydhavnen lignende problemer. Her var de uønskede gæster dog ikke fluer, men kakerlakker.

Under et besøg få dage senere hos Dalle Valle i Hillerød kom det bag på kontrollanten fra Fødevarestyrelsen, at den ikke-dansktalende kok ikke kendte minimumstemperaturen for opvarmede kyllingelår.

Han sagde 65 grader, men kravet er 75 grader.

Den færdigstegte kylling blev målt til at have en temperatur på 25 grader i køkkenet.Dalle Valle, Holstebro, 21.03. 2019. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Den færdigstegte kylling blev målt til at have en temperatur på 25 grader i køkkenet.Dalle Valle, Holstebro, 21.03. 2019. Foto: Fødevarestyrelsen

September sluttede med en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner til Dalle Valle i Field's for en køleboks med temperaturer langt over det tilladte.

Samlet set tegner det ikke et kønt billede, mener Michael René, som er ekspert i fødevarehygiejne på Københavns Professionshøjskole.

»De to kæder har forskellige koncepter, men når man ser på, at de begge har den her slags problemer, så tyder det på, at der er noget fundamentalt galt,« siger han.

At Dalle Valle og Cafe A ligger godt over gennemsnittet med dårlige kontrolrapporter i forhold til andre kæder som Jensens Bøfhus og Bone's, gør ikke situationen bedre. Tværtimod.

Det er skandaløst, at de her kæder er så overrepræsenteret. Det indikerer, at der er et systematisk problem. Michael René, ekspert i fødevarehygiejne.

»Det er skandaløst, at de her kæder er så overrepræsenteret. Det indikerer, at der er et systematisk problem.«

Bestyrelsesformanden i koncernen bag Dalle Valle og Cafe A, Niels Rønnebech, forklarer, at der har været nogle problemer i det foregående år. Han nævner ombygninger, sprogbarriere med deres mange udenlandske kokke og dårlig egenkontrol.

Tilfældet med kakerlakkerne i en af restauranterne skulle til gengæld være udlejerens skyld, siger Niels Rønnebech, og den ikke-dansktalende kok, som ikke vidste, hvordan kylling skal opvarmes, var blevet misforstået.

Han indrømmer dog også, at man generelt ikke »har haft nok fokus« på fødevaresikkerheden i kæderne. Det har man nu, siger han.

Meget tyder også på, at ledelsen bag buffet-imperiet allerede har lært af et skræk-år med dårlige rapporter. Både Dalle Valle og Cafe A er siden slutningen af 2019 sluppet uden nogen anmærkninger ved Fødevarestyrelsens besøg. Flere restauranter har også opnået elite-status for gentagne gode kontroller.

»Vi har godt styr på det i dag. Vi har haft nogle disciplinærsager med medarbejdere, som ikke har overholdt egenkontrollerne. Vi har investeret meget i, at det ikke sker igen,« siger Niels Rønnebech-

Et af tiltagene, som Dalle Valle og Cafe A har indført, er egne fødevarekonsulenter, som rejser rundt på alle restauranterne.