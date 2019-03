Med hvide blokbogstaver på den sorte væg bag baren står der omkring 50 navne. Det er navnene på dem, der aldrig dukkede op til deres bordbestilling.

Ejeren af restaurant Barabba i København, Riccardo Marcon, er træt af no-shows, som det kaldes i branchen, og er derfor tyet til tuschen.

»For at være ærlig, så startede det lidt som en joke. Vi har en masse no-shows, og det er bare virkelig frustrerende,« siger Riccardo Marcon til B.T.

Det er ikke mere end et par måneder siden, han fik ideen med at skrive folks navne op på den rustikke væg med en hvid sprittusch.

Restaurant Barabba på Store Kongensgade serverer italiensk mad – alt fra kalvetunge, blæksprutte, muslinger og ål til pasta med hvid trøffel. Foto: Sofie Mathiassen

Og det er altså ikke et sted, man vil have sit navn stående.

Men som restauratøren fortæller, ville han gerne forsøge at håndtere problemet på en eller anden måde.

Og ikke ved at forlange penge af gæsterne på forhånd, som andre restauranter gør i forsøget på at undgå no-shows.

Det er nemlig langtfra kun Riccardo Marcon, der oplever problemet med gæster, der bestiller bord og så vælger at lade være med at dukke op uden at give en melding.

Hos Geranium skal man lægge 750 kroner per gæst for overhovedet at få lov at reservere, på restaurant Clou koster det 1.600 kroner for hver person, hvis man ikke har meldt afbud mindst to døgn i forvejen, og hos Noma betaler man 2.900 kroner per gæst, allerede når man booker.

Andre restauranter prøver også at komme problemet til livs ved for eksempel bevidst at overbooke bordene, ligesom flyselskaber gør. Det gør de blandt andet på michelinrestauranten Kiin Kiin i København.

Men den vej har Riccardo Marcon ikke valgt at gå.

Han har valgt sin helt egen metode med den sorte tavle.

Folk, der ikke dukker op til deres bordbestilling hos Barabba, bliver skrevet op på væggen. Foto: PRIVATFOTO

»Det er mere ment som en sjov ting. Jeg ville ikke have det til at være noget politisk,« siger han.

De mennesker, der er sortlistet, ved ikke selv, at deres navn står skrevet på væggen i restauranten, fortæller Riccardo Marcon og slår fast, at han også kun skriver deres fornavne og første bogstav i efternavnet.

»Det er virkelig ikke noget personligt. For mig er det simpelt hen bare for at vise folk omfanget af det. Hvis jeg puttede deres efternavne på, ville det være offensivt,« siger han.

Ifølge ham er det simpelt hen bare tegn på manglende respekt, når folk ikke dukker op og samtidig slet ikke giver lyd fra sig.

Væggen med no-shows på restaurant Barabba. Foto: PRIVATFOTO

»Hvis man ringer og aflyser, så er det virkelig fint. Men hvis du ikke dukker op og ikke tager telefonen, når vi ringer, så handler det om respekt eller mangel på samme,« siger restauratøren.

I restauranten oplever de det alt, alt for ofte. I hvert fald to-tre gange om dagen, fortæller Riccardo Marcon.

»Når du går til lægen, så dukker du jo også op til din aftale, eller også ringer du og aflyser,« siger han og fortsætter:

»Men når det kommer til restauranter, føler folk ikke, de skal bekymre sig særlig meget om det. Det er åbenbart ikke så vigtigt.«

Og det er ikke kun det respektløse aspekt ved no-shows, der er irriterende. Det har også enormt store omkostninger for restauranterne.

»Det betyder, jeg kommer til at have kaldt for meget personale ind, og vi bliver nødt til at smide mad ud og så videre. Der er mange konsekvenser ved det,« siger restaurantejeren Riccardo Marcon.