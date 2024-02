Et bord til ti gæster stod fint dækket og ventede, men der kunne det blive stående urørt.

Kokken Jacob Koch Nielsen kommer nu med opråb, efter han - endnu engang - oplevede, at gæster ikke overholdt aftaler.

I dette tilfælde havde de fra restaurantens side først afveget fra deres normale regler for reservation og accepteret, at gruppen var forsinkede.

Men da de ti gæster 23 minutter efter, de skulle have sat sig til bords, oplyser, de har ombestemt sig, har man for travlt på restauranten til at opdage det.

Bordet til ti personer ender ifølge restaurantejeren med at stå ubrugt hele aftenen.

»Jeg tror ikke nødvendigvis på bookinggebyr for mellemklasse-restauranter som vores, da vi sikkert i det tilfælde vil blive fravalgt i forhold til andre lignende restauranter uden gebyr,« skriver kokken på sin X-profil.

»Så jeg ønsker i stedet at bruge denne oplevelse til endnu engang at opfordre til at finde den gængse pli og respekt for andre mennesker frem. Tænk lige skridtet videre, og overvej, hvad dine handlinger har af konsekvenser for andre mennesker.«

Overfor Berlingske fortæller Jacob Koch Nielsen, at han oftere og oftere oplever, at folk bare bliver væk fra deres bestillinger.

»Det gør mig skuffet og frustreret,« siger Jakob Koch Nielsen, der ejer Osteria Pirlo og en række andre spisesteder i København, til avisen.

Han fortæller også, at han kan se, at nogle gæster booker bord på flere forskellige restauranter. Noget, der sker jævnligt.

Derfor er han altså også tyet til sin sociale medier for at sprede budskabet om, at det gør det svære for restauratører at drive forretning.