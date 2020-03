Gennem snart fire årtier har Café Victor på Ny Østergade i København været et samlingssted for kendte og velhavende danskere.

Det er en af byens mest ikoniske og kendte spisesteder. Men det er også et spisested, hvor du ikke umiddelbart skal sætte næsen op efter lækker mad. I hvert fald ikke hvis du spørger Joakim Grundahl.

Han er madanmelder hos Politiken og var for nylig en tur forbi Café Victor for at tage temperaturen på den kulinariske kvalitet på den ikoniske café.

Et besøg, som gik galt. Helt galt.

Anmelderen var på ingen måde begejstret over betjeningen. I anmeldelsen vender han flere gange tilbage til, hvor ringe tjeneren er, og hvor længe der går, mellem de ser noget til hende.

Anmelderen var heller ikke begejstret for stedet sans for ’skødesløs overforbrug’.

Men endnu vigtigere: Han var ikke begejstret for maden. Overhovedet.

En portion hummerbisque beskrives som smagen af en varm mundfuld vand fra det døde hav.

Jomfruhummerhalerne beskrives som værende direkte ’vamle’. Også hovedretterne får relativt hårde ord med på vejen.

Den dårlige oplevelse opsummeres på følgende vis:

»Det havde ikke været en god aften. At være på Cafe Victor føles som at være ny elev på Herlufsholm og få en olfert.«

Cafe Victor har ikke ønsket at kommentere den hårde anmeldelse overfor Politiken. Også da B.T. ringer fredag formiddag, lyder beskeden: ’Vi har ingen kommentarer’.