500 millioner kroner.

Så mange penge har Jysk-arving Jacob Brunsborg skudt i selskabet bag det nordjyske golfresort HimmerLand.

Det skriver Nordjyske.

Det seneste regnskab for resortet har vist et underskud efter skat på 11,6 millioner kroner. Men af samme regnskab fremgår det også, at Jacob Brunsborg – der er søn af den afdøde Jysk-stifter Lars Larsen – har postet mange penge ind i selskabet, som hører til i Lars Larsen Group.

Jysk er klart det største forretningsben i selskabet, som også tæller Bolia, Ilva og Sofacompany og derudover også forvalter sushikæden Letz Sushi og det nordjyske golfresort.

Driften af resortet har dog kostet Larsen-familien dyrt, da den i årevis har givet underskud, skriver Nordjyske.

Jacob Brunsborg fik i 2019 overdraget posten som bestyrelsesformand i Lars Larsen Group af sin far. Det skete, da Lars Larsen var blevet alvorligt syg med leverkræft.

Lars Larsen døde 19. august 2019 i en alder af 71 år.

I efteråret sidste år kom det frem, at Jacob Brunsborg ikke længere er bestyrelsesformand for Jysk A/S. Han overlod posten til Jan Bøgh, der tidligere var administrerende direktør for Jysk.

Åse Andersson, der er kommunikationsdirektør hos Jysk, understregede dog dengang over for B.T., at Brunsborg fortsat har det overordnede ansvar for hele Lars Larsen-koncernen.

»Lars Larsen Group er, har altid været og vil altid være et familieejet selskab. Jacob Brunsborg står fortsat i spidsen som bestyrelsesformand for Lars Larsen Group og repræsenterer derigennem familien,« udtalte hun i en skriftlig kommentar.