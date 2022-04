Boligrenterne stiger og stiger, og det rammer boligejerne og især boligkøberne hårdt.

Det er blevet dyrere at låne til et boligkøb, og boligejere med F3-lån og F5-lån kan se frem til markante stigninger i den månedlige ydelse, når deres rente skal fastsættes på ny.

Kun en lånetype er gået fri af rentestormen, og det er det mest rentefølsomme, skriver Finans.dk

Lånet går under navnene Kort Rente, F-Kort og Flexkort hos de forskellige realkreditinstitutter. Lånet er risikabelt, da renten bliver fornyet hvert halve år. Men risikoen er blevet belønnet. Indtil videre.

Renten på Kort Rente-lånene er nemlig kun steget ganske lidt, mens renten på F5-lån og F3-lån de seneste måneder er tordnet i vejret, ligesom det er sket for renterne på de fastforrentede 30-årige lån.

I januar 2021 kunne man få et F5-lån til en rente på minus 0,25 procent. I dag er renten steget til over 1,5 procent, og den månedlige ydelse for at låne en million kroner med et F5-lån er steget med 820 kroner.

Hvis renten på Kort Rente-lånet skulle fastsættes i dag, ville den lande på meget beskedne 0,02 procent mod de minus 0,09 procent, som den korte rente blev fastsat til lige før årsskiftet.

Det betyder, at boligejere med Kort Rente-lån blot skal betale 90 kroner mere i ydelse for hver lånte million, hvis deres lån fik ny rente lige nu.

I praksis får Kort Rente-lånene fastsat ny rente til juli, men der er ikke meget, der tyder på, at den vil stige frem mod sommer, skriver Finans.dk.

Mens boligejere med Kort Rente-lån ser ud til at slippe billigt, når deres lån får ny rente næste gang, er der imidlertid ingen garanti for, at renten ikke kommer til at stige de kommende år.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit. Vis mere Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit.

Den Europæiske Centralbank ECB ventes nemlig at sætte renten op i slutningen af året for at tæmme den løbske inflation, og det vil formentlig smitte af på Kort Rente-lånene, vurderer boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann over for Finans.dk

»Boligejere med det lån bør altså allerede nu forberede sig på, at de fremadrettet risikerer at betale mere for deres lån end i dag,« siger hun.

Boligejere med Kort Rente-lån kender kun deres månedlige ydelse et halv år ad gangen, mens eksempelvis en boligejer med et F5-lån har vished om, at renten ligger fast fem år ad gangen, og boligejere med fastrentelån kender deres ydelse i hele lånets løbetid på typisk 30 år.

Hver 10. kunde hos Nordea Kredit har et Kort Rente-lån.