Boligmarkedet kommer efter alt at dømme til at få sig en ordentligt tur.

Det er en blanding af global inflationsangst og udsigten til, at centralbankerne i USA og Europa udfaser deres opkøbsprogrammer, der får renterne til at brage derudad.

Det skriver Finans.

Det er især den den 30-årige boligrente, der tager sig noget af et gevaldigt nøk opad som følge af det.

Den 30-årige boligrente er i løbet af kort tid gået fra at ligge på 0,5 procent til cirka 1,5 procent.

Og det kan blive meget værre, advarer eksperter, som Finans har talt med.

»Den store ubekendte lige nu er, hvor permanente de inflationsstigninger, vi ser, er. Det kommer til at afgøre det hele,« lyder det fra Jan Størup Nielsen, chefanalytiker i Nordea. Bliver de permanente, så ryger renterne endnu længere op, fortæller chefanalytikeren yderligere.

I Nordea regner man med, at den 30-årige boligrente vil stige til 2 procent med kurs 98 i løbet af 2023.

Også hos Realkredit Danmark er man forberedt på, at renten for den 30-årig rente fortsat brager opad og lander mellem 2 og 2,5 procent. i det tidsrum, men med risiko for, at den banker videre op på de tre procent.

Renter oppe i det niveau vil være hårdt for boligmarkedet ifølge cheføkonom Realkredit Danmark, Christian Hillingsøe Heinig.

Men efter 2023 er der dog optimistiske takter at spore. I hvert fald hos Nationalbanken, som Finans også har talt med.

Her tror man på, at når vi kommer på den anden side af 2023 eller de økonomiske effekter af pandemien, eksempelvis den høje inflation grundet høj aktivitet, så vil renterne vende sig den rigtige retning igen.