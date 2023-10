Den 10-årige amerikanske statsrente har mandag formiddag brudt grænsen på 5 pct.

Renten stiger med 9 basispoint til 5,09 pct., hvilket er det højeste niveau siden 2007.

Samtidig falder aktierne markant.

Klokken 11:15 var C25-indekset nede med 0,5 pct., men det har på en halv time ændret sig, således at indekset nu er nede med 1,1 pct.

Rentefølsomme aktier som Ørsted og GN Store Nord fører an i nedturen. Ørsted falder med 3,2 pct. mens GN Store Nord falder med 2,7 pct.

Ifølge den nordiske storbank Nordea skyldes det opadgående pres på renten blandt andet stærke nøgletal, og signaler fra den amerikanske centralbank om, at styringsrenten vil være højere i længere tid.

»Stærke nøgletal og signaler fra Fed om, at styringsrenten vil forblive høj i en lang periode, giver et opadgående pres på de lange renter. I sidste uge overgik tal for det amerikanske detailsalg (stærkere) og de ugentlige jobtal (lavere) markedsforventningerne,« skrev banken i sin morgenbriefing.

Det europæiske Stoxx 50-indeks, der består af 50 store europæiske virksomheder falder ligeledes. Ved middagstid er indekset nede med 0,7 pct.