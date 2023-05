Tusindvis af boligejere med variable lån får fastsat en ny rente i næste uge, og der er lagt i kakkelovnen til rentestigninger.

Det er meldingen fra Totalkredit, der sidder på cirka halvdelen af realkreditmarkedet i Danmark.

Konkret er det i omegnen af 14.000 F5-, F3- og F1-lånere, der skal have en ny rente på deres lån. Selvom auktionshammeren falder i næste uge, vil rentestigningen gælde fra sommeren.

»Renterne på lån med variabel rente kommer til at stige betydeligt for de boligejere, der skal have ny F3 eller F5-rente til sommer. Lånene skal på auktion i næste uge, og vi forventer, at renterne lander på hhv. 3,5, 3,2 og 3,3 pct. for F1, F3 og F5-lånene,« siger Sune Malthe-Thagaard, boligøkonom i Totalkredit.

Hvis renten ender, som realkreditinstituttet forventer, så kan boligejerne se frem til en stigning i ydelsen på mellem 800 til 2.100 kr. per lånte million afhængig af lånetype og man afdrager eller ej:

Så meget dyrere ventes lånene at blive pr. lånte mio. kr.



Bereningerne er baseret på en lån på 1 mio. kr. med en løbetid på 30 år. Kilde:Totalkredit Vis mere Bereningerne er baseret på en lån på 1 mio. kr. med en løbetid på 30 år. Kilde:Totalkredit

