Så er det slut.

De seneste år har boligejere med flekslån været forkælet med negative renter. Men det ser nu ud til at være fortid.

Renterne på de populære flekslån er nemlig braget i vejret på Real Kreditdanmarks auktion på flekslån.

Renterne på både F1-, F3- og F5-lån skød i vejret på mandagens auktion og endte alle i positivt terræn.

F1-renten landede på 0,02 procent, mens F3-renten og F5-renten endte på henholdsvis 0,56 og 0,80 procent på mandagens auktion. Det gør det dyrere at låne penge til boligkøb.

For bare et år siden kunne boligejerne få et F5-lån med en rente på omkring minus 0,25 procent. Og alene inden for den seneste uge er både F3-renten og F5-renten steget med omkring 0,5 procentpoint.

»Det er gået meget stærkt. Vi er blevet overraskede over, at renterne kom så højt op,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

Han fortæller, at vi skal helt tilbage til januar 2017 for at finde en F1-rente, som ikke var negativ. Og vi skal helt tilbage til april 2014 for at finde højere renter på F3- og F5-lån.

Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark. Foto: Tobias Kobborg

Værst går rentestigningerne ud over boligejere, der skal forny deres afdragsfri F3-lån. De skal af med ekstra 340 kroner om måneden per lånte million.

Hvis boligejeren med et afdragsfri F3-lånet har et lån på tre millioner kroner, skal der altså findes omkring 1.000 kroner ekstra i budgettet om måneden til at betale for rentestigningen.

Konsekvensen er mindre dramatisk for boligejere med F5-lån med afdrag. De skal af med ekstra 60 kroner om måneden. Når ydelsen ikke stiger mere, skyldes det, at boligejere med F5-lån kom fra en rente på 0,43 procent.

»Det er bemærkelsesværdigt, så hurtigt renterne er steget. Men vi skal huske at bevare proportionerne. Ydelserne for danske boligejere ændrer sig altså ikke voldsomt,« siger Christian Hilligsøe Heinig og tilføjer:

»Når man lige har sundet sig over, at renterne er steget, skal man huske, at det trods stigningerne stadig er meget lavere renter i en historisk kontekst.«

Forklaringen på de stigende renter på danske realkreditlån skyldes især den hastigt stigende inflation, forklarer Christian Hilligsøe Heinig.

For at dæmpe inflationen har centralbankerne signaleret, at renterne vil blive sat op. Centralbanken i USA har varslet op til fem rentestigninger i år, og den europæiske centralbank er ikke længere afvisende overfor, at renten kan blive sat op i rå. Det smitter direkte af på de danske boligrenter.

For bare få uger siden kunne boligejerne få et 30-årigt realkreditlån med 10 års afdragsfrihed til en rente på 1,5 procent til en fornuftigt kurs over 95. Det lån er nu skubbet ud i kulden af et 2-procentslån, og Realkredit Danmark er nu på trapperne med et 2,5 procentslån.

Christian Hilligsøe Heinig og Realkredit Danmark forventer dog, at vi har set de største rentestigninger i denne omgang. Resten af året vil renten stabilisere sig eller være svagt stigende, vurderer han:

»Hovedparten af rentestigningerne har vi set nu. Vi tror, vi er ved at nå en top nu på den 30-årige realkreditrente.«

Det skal understreges, at mandagens auktion var den første af fem, og at de endelige renter på flekslån først læges fast på fredag, når den sidste auktion er gennemført. Her beregnes de endelige renter som et gennemsnit af renterne over de fem auktioner.