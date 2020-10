Det var startskuddet til en shitstorm, der lød sent søndag aften, da klagerne begyndte at vælte ned over den ellers så populære dagligvarekæde Rema 1000.

Mandag morgen tog stormen til. Rema 1000 blev angrebet i annoncer bragt i flere landsdækkende medier. Video-kampagner på sociale medier begyndte at florere, og demonstrationer foran en række Rema 1000-butikker var sat i værk. Vreden er til at tage og føle på.

Det er Rema 1000's salg af de såkaldte turbokyllinger, som har fået dyrevelfærdsorganisationen Anima til at indlede en offensiv, godt hjulpet på vej af Rema 1000's egne kunder.

På Rema 1000's Facebook-væg har op mod 200 danskere – på opfordring fra Anima – på et halvt døgn skrevet harmdirrende beskeder til butikskæden.

Gloser som 'dyrplageri', 'chokerende', 'usmageligt' og 'svineri' går igen.

Adskillige kunder erklærer, at de nu boykotter Rema 1000, indtil de har stoppet salget af turbokyllinger.

Stridens kerne er kyllinger af racen Ross 308 – som altså kaldes turbokyllinger – som kun lever i 33 dage, før de bliver slagtet.

Anima har længe arbejdet for at få fjernet de kyllinger fra detailhandlen, og en del kæder er gået i gang med at udfase dem.

Den øverste del af Animas reklamekampagne mod Rema 1000. Vis mere Den øverste del af Animas reklamekampagne mod Rema 1000.

Men i Rema 1000 går det alt for langsomt, mener Anima, og efter et par år med dialog tager organisationen for alvor fløjlshandskerne af.

»Rema 1000 er den kæde, som i praksis har gjort mindst for at udfase turbokyllinger. Vi taler om en kæde, som sælger omkring 10 millioner turbokyllinger om året,« siger Thorbjørn Schiønning, kommukationsdirektør i Anima Danmark:

»Intentionerne i Rema 1000 er gode, men der er alt for lidt handling bag. Det er derfor, vi fokuserer så direkte på dem.«

Hos Rema 1000 undrer man sig over Animas skifte fra dialog til kampagne.

Hvad mener du om, at Anima målretter en kampange direkte mod Rema 1000?

»Jeg synes, Anima skyder over mål her. De skulle tage at se på, hvad det er, vi har gang i,« siger Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000.

Han forklarer, at en tredjedel af de kyllinger, der ligger i Rema 1000's montrer, er den højeste dyrevelfærd-standard, selv om det kun udgør 11 procent af salget.

En vægtning, der illustrerer, at Rema 1000 forsøger at promovere en høj standard af dyrevelfærd, lyder det.

At resten af produkterne så er turbokyllinger, handler blandt andet om, at man hjælper dansk landbrug, siger Jonas Schrøder.

»Vi arbejder sammen med dansk landbrug om at få den her produktion omlagt. Vi kunne sagtens købe dyrevelfærd i Polen i morgen, men vi vil gerne støtte de danske landmænd i den her omlægning frem for at udkonkurrere dem ad bagvejen,« siger Jonas Schrøder:

»Det tager så tilsyneladende længere tid, end Anima synes, det skal gøre.«

Jonas Schrøder mener, at Anima 'bør kigge i frostmontren' hos nogle af de kæder, Anima roser for at være godt i gang med at udfase turbokylling.

Og så retter han en direkte kritik af Anima.

»Anima har været ude og blåstemple en tysk kæde for, at de er skiftet over til et-hjertet dyrevelfærd på deres kyllinger. De kyllinger vokser kun 10 dage længere end turbokyllinger og ser ikke dagens lys, men det er åbenbart godt nok for Anima,« siger Jonas Schrøder:

»Det undrer mig, at de lader sig spænde for sådan en tysk vogn, når de angriber en kæde som vores, hvor en tredjedel af kyllingen i montren har den højeste standard for dyrevelfærd med tre hjerter.«

Den kritik giver Anima ikke meget for.

»Det handler om at tage meningsfulde skridt i den rigtige retning. Da vi fik udfaset buræg, blev det laveste niveau til skrabeæg. Det er ikke uproblematisk, men det er den rigtige retning,« siger Thorbjørn Schiønning:

»75 procent af den slags turbokyllinger, Rema 1000 sælger 10 millioner af om året, har gangbesvær og lider kraftigt. Det bliver afhjulpet betydeligt med en langsommere voksende kylling, der har 10 dage mere til at vokse. De et-hjertede kyllinger har klart et bedre liv,« siger Thorbjørn Schiønning.

Nu er der så lagt op til demonstrationer foran Rema 1000's butikker både mandag og tirsdag.

»Når Rema 1000 nøler så meget med at forbedre dyrevelfærden, så må vi jo tage dialogen direkte med Rema 1000's kunder og fortællle dem, hvad det er for nogle varer, de får i Rema 1000's butikker,« lyder det fra Thorbjørn Schiønning.