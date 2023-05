Rema 1000 står til at skulle overtage 114 lukkede Aldi-butikker.

Det skulle egentlig være faldet på plads, men nu kan der gå flere måneder, før det bliver en realitet.

Det skriver Finans.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil have en grundigere undersøgelse af fusionens påvirkning af markedet.

Der kan nemlig være tale om, at opkøbet hæmmer konkurrencen.

Ifølge det norske medie E24 siger Rema Danmarks kommunikationschef om styrelsens sagsbehandling:

»Vi har fuld respekt for deres behandling af sagen, og det skal de få arbejdsro til.«

Det vakte stor opsigt, da nyheden om overtagelsen af butikkerne kom ud.

Også hos B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen.

»Det er simpelthen en bombe. Det er en kæmpe ting for det danske marked. Vi har hørt, at flere af de andre store kæder har været med om buddet, og Rema 1000 er tæt på at være lige så store på omsætning som Netto, så med de her 114 butikker, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at vi har fået en ny førerhund på discountmarkedet,« sagde han.

Han ser det som et stort spring fremad for Rema 1000:

»Det er en kæmpe udvidelse for Rema 1000. Det, vi ser her, er, at Netto med et pennestrøg bliver overgået. Rema 1000 har så meget vind i sejlene, at der er meget få steder, hvor kunderne vil være kede af, at der kommer en Rema 1000 i stedet for en Aldi. Tværtimod, kunderne vil være begejstrede.«

»Jeg tror, at det her er rigtig godt set af Rema 1000, det er den helt rigtige handel for dem. De har gjort det så godt, at jeg ikke tror, at de får svært ved at tage det her spring. Jeg tror, der er mange penge i det her for Rema 1000.«

Ifølge Finans har Rema 1000 i dag 364 butikker i Danmark, som drives efter en franchisemodel med lokale, selvstændige købmænd.