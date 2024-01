Rema 1000 har netop offentliggjort, at discountkæden har solgt 64 butiksejendomme til virksomheden DK Retail Invest.

Pris? Godt 1,8 milliarder danske kroner.

»Nogle af lokalerne er forhenværende Aldi-butikker, vi har købt, andre er ejendomme, vi selv har udviklet,« forklarer Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000:

»Vi er jo ikke et ejendomsselskab, vi er en discountkæde, som har fokus på at sælge dagligvarer. Så for os giver det god mening at sælge de her ejendomme fra.«

Hvad er logikken egentlig i sådan en handel?

»I langt de fleste af de her ejendomme går vi fra at eje dem til at leje os ind i dem. Så det er Rema 1000-butikker, hvor vi før har ejet ejendommen, og hvor vi så nu lejer os ind i stedet,« siger Jonas Schrøder:

»Det er normalt, at vi udvikler ejendomme og derefter sælger dem med lejekontrakt til os selv – vi er en købmandsbutik, der sælger varer – og det er ikke tanken, at vi skal opbygge store ejendomsbalancer.«

DK Retail Invest, som køber de 64 ejendomme, er et selskab, som er ejet af AKA A/S, Reitan Eiendom A/S og A/S Straen.

I aftalen ligger, at køberne har optioner på at købe yderligere ejendomme af Rema 1000. Der kan altså - potentielt - være mere på vej.