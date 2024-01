Efter et tumultarisk 2023 på dagligvaremarkedet gør B.T. i en række interview status over branchen med nogle af de personer, der driver udviklingen: Kædernes direktører.

Her i andet interview er det Henrik Burkal, direktør for Rema 1000, der ser tilbage på 2023 og derefter retter blikket mod 2024 og de forventninger, han har til det kommende år.

Hvad har været det mest markante i dansk dagligvarehandel i 2023?

»At Irma lukkede, at Aldi forlod markedet, og at Coop har ændret deres butikskoncepter på så omfattende en måde. Det har været meget specielt.«

»Normalt ser vi, at der lukker en butik her, og at der åbner en butik der. Men at en virksomhed som Coop, som har kæder, der går så mange år tilbage, laver så meget om, det er meget markante ændringer, som påvirker hele markedet.«

»Så 2023 kommer til at stå som et meget markant år. Det har givet nogle forskydninger. Nu kommer vi til at åbne 70 nye butikker, der kommer nye Netto-butikker, Lidl-butikker og Dagrofa åbner også en del butikker.«

»Det kommer til at ændre dynamikken.«

Hvis vi zoomer ind på kunderne: Hvad tror du så, de tager med fra 2023?

»Et område, vi har set vokse enormt meget, har været tendensen til, at kunderne har søgt mod vores egne mærkevarer.«

»Mange af de klassiske mærkevarer er blevet relativt dyre, og de varer, vi putter vores eget navn på, er vi stolte af. Det er gode varer.«

»Jeg tror, at det er en ændring i adfærden, som kommer til at hænge fast. Så prisbevidsthed og egne mærker er noget af det, som virkelig er blevet forstærket det forgangne år.«

Hvad bliver afgørende for dagligvaremarkedet i 2024?

»Når du ser på alle de Aldi-butikker, der er solgt, så kommer vi ind i et år, hvor der er over 100 butiksåbninger på tværs af kæderne og os selv. Det kommer til at fylde meget.«

»Jeg skal ikke kunne sige, hvad andre gør, og jeg vil ikke sige for meget om, hvad vi selv har på vej. Men jeg tror, at kundernes prisbevidsthed kommer til at fylde en del. Og det kommer selvfølgelig til at betyde noget for, hvordan de forskellige kæder griber året an.«

Der bliver talt meget om kampen mellem Rema 1000 og Netto om at være størst. 365 Discounts direktør sagde til B.T., at den kamp dominerer markedet lige nu. Hvad siger du selv?

»Ind imellem i den her branche bliver talt enormt meget om milliarder og markedsandele. Vores fokus ligger på det enkelte menneske, den enkelte kunde Går de ind hos os eller nabokæden? Det er vores fokus hele tiden.«

Henrik Burkal, direktør for Rema 1000 (Foto: Malene Anthony Nielsen/Scanpix 2017) Foto: Malene Anthony Nielsen Vis mere Henrik Burkal, direktør for Rema 1000 (Foto: Malene Anthony Nielsen/Scanpix 2017) Foto: Malene Anthony Nielsen

»Vi er simpelthen nødt til at bevare den ydmyghed for at gøre os fortjent til, at kunderne kommer til os. Vi skal sikre, at de kommer, og at de har en god oplevelse, så de kommer igen. Vores fokus er den enkelte kunde, den enkelte butik, det enkelte lokalområde.«

Det lyder jo godt. Men hvis du er ærlig, så er det her vel et meget reelt slagsmål i markedet lige nu?

»Jeg forstår godt, der er flere overskrifter i det her med at få en kamp mellem os og Netto op at stå. Men jeg vil sige: Vi har fokus på kunden, og så er vi opmærksomme på konkurrenterne.«

Hvad har været din største fejl i 2023?

»Jeg tror slet ikke, jeg vil begive mig ned ad den sti.«

Begår du aldrig fejl?

»Jeg tror ikke, der er nogen, der er ufejlbarlige. Men lige her melder jeg nok pas.«

Hvad var det største øjeblik for dig i 2023?

»Det var et stort øjeblik for os, da vi fik godkendelsen fra konkurrencemyndighederne i forhold til at overtage Aldi-butikkerne. Vores grundlægger Odd Reitan havde Aldi som en stor inspiration, da han grundlagde Rema 1000.«

»Så det var et stort øjeblik for os, og det var et stort øjeblik for Reitan-familien, at det var dem, der skulle videreføre Aldis arv her i Danmark. Der var vi glade.«

Hvad bliver Rema 1000s store kampagner i 2023?

»Jeg vil ikke komme med store proklamationer. Jeg plejer at sige, at det kommer, når det kommer.«