Hvis du er glad for at læse succeshistorier, så er discountkæden Rema 1000 i Danmark et glimrende sted at starte.

Kæden indtager topplaceringer i den ene image-måling efter den anden, åbner nye butikker i ekspresfart og skovler hundreder af millioner af kroner ind i kassen.

Tag bare det seneste regnskab. Alle pile peger mod skyerne.

Antallet af butikker er øget fra 326 i 2018 til 343 i 2019, omsætningen er steget til 16,8 milliarder kroner og overskuddet?

Det ligger såmænd på svimlende 542 millioner kroner før skat i 2019.

Det betyder, at Rema 1000 de seneste fem år har scoret et samlet overskud på 2,2 milliarder danske kroner.

Rema 1000s administrerende direktør Henrik Burkal har overfor medierne Dansk Handelsblad og Finans.dk erklæret sig ’godt tilfreds’ og kaldt resultatet ’fornuftigt’.

Han forklarer, at Rema 1000 både vinder markedsandele, og at man sælger flere varer i de enkelte butikker.

Især Rema 1000s egne varer under mærket Rema 1000 skæpper seriøst i kassen, lyder det.

Detailekspert Bruno Christensen kalder udviklingen 'flot' - og er ikke overrasket.

»Vi har jo set den her udvikling gennem flere år. Rema 1000 har formået at skabe sig en position, hvor der er så meget positivitet omkring kæden og en masse gejst internt også,« siger Bruno Christensen:

»Vi ser eksempelvis, at når Rema 1000 åbner nye steder, så har de det med hurtigt at ligge sig i spidsen i det pågældende område. Kunderne er positivt indstillet, før de overhovedet har besøgt butikken.«

Han mener, at den store medvind har afgørende betydning for Rema 1000s resultater.

»Og så har de den her købmandsfølelse, fordi det netop er købmænd, der driver de enkelte kæder og sætter deres eget præg. Så det er en rigtig flot udvikling.«

Rema 1000 er kun overgået af Netto i Danmark. I Rema 1000 mener direktør Henrik Burkal, at man vil fortsætte med at gå frem de kommende år.

»Vi er godt tilfredse med udviklingen, hvor vi fortsat går frem på et marked med hård konkurrence og en flad udvikling i den samlede volumen. Vi vinder markedsandele. Det er en god basis for fortsat vækst,« siger Henrik Burkal til Finans.dk.