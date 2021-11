Igen i år var der digital kamp om de bedste tilbud til Black Friday.

For når der skal handles elektronik, legetøj eller ting til hjemmet, er danskerne klar på at gøre et godt kup. Og det er de også denne fredag.

Tusindvis af danskere sad nemlig klar derhjemme ved midnat for at opnå store besparelser.

Hos PriceRunner steg trafikken med 182 procent klokken 00.01 sammenlignet med klokken 23.59.

Det er en stigning på 25 procent sammenlignet med sidste år, hvor der også blev slået rekord.

Og selvom PriceRunne havde regnet med en stigning i år, kommer det alligevel som en overraskelse, at internettrafikken gik så meget amok.

Disse varer søgte flest danskere efter til midnatsalget på Black Friday: Sony PlayStation 5

Apple AirPods

iRobot Roomba i7 i7150

LG oled tv

Apple iPad 64 GB

FIFA 22

Apple iPhone 13 128 GB

Apple iPhone 13 mini 128 GB

Logitech M220 Silent

Apple iPhone SE 64 GB (2nd Generation) Kilde: Pricerunner

»Vi troede på en stigning på 15-20 procent, så det er overvældende at se, at danskerne i så høj grad har taget Black Friday til sig« siger Katrine Barslev, der er forbrugeranalytiker hos PriceRunner.

Tallet er for internettrafikken er faktisk 50 gange højere denne fredag end på en helt almindelig gennemsnitsfredag.