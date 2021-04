Danskerne er ikke ligefrem kendt for at kaste sparekronerne ind i aktier. Men under coronakrisen har danskerne fået øjnene op for, at det kan være klogt at investere opsparingen frem for at betale negative renter i banken.

2020 bød på den største tilvækst i private investorer i årevis, og stigningen er accelereret ind i 2021, skriver Finans.dk

Alene i 1. kvartal i år er der strømmet flere nye private investorer ind i aktier og investeringsfonde end i 1. kvartal 2017, 2018 og 2019 tilsammen.

Og fra 1. februar 2020 til 1. marts i år, er der kommer hele 64.000 flere danskere til, som ejer aktier i en dansk børsnoteret virksomhed.

5 gode råd Kom i gang! Gør det selv. Man sparer mange penge i gebyrer ved at investere selv gennem for eksempel Nordnet eller Saxo Bank frem for at gøre det gennem investeringsprodukter gennem sin almindelige bank. Læg en strategi og følg den. Spred risikoen ved at købe fonde, der er sammensat mange forskellige aktier, og supplér med stabile, store aktier. Brug en mindre del af din investering på små, mere risikable aktier. Tænk langsigtet. Lad være med at følge kursernes op- og nedture time for time og dag for dag. Kig på din investering en gang hvert halve eller hele år og gør op med det dig selv, om der skal ske ændringer. Kilde: Sarah Ophelia Møss, stifter af og direktør for Ophelia Invest.

Udviklingen vækker begejstring i Dansk Aktionærforening.

»Dette er noget, vi har arbejdet på i mange år, og med for eksempel aktiesparekontoen og mediernes stigende fokus på investering har der været lagt en god grobund for væksten allerede før coronaen.«

»Nu handler det om uddannelse og oplysning, så vi får klædt folk på til at blive på markedet i længere tid, også når der kommer en nedtur,« siger direktør Mikael Bak fra Dansk Aktionærforening til Finans.dk.

Samtidig har investeringsportalen Nordnet oplevet en rekordstor kundetilgang fra helt almindelige danskere under coronakrisen.

Anne Sofie Kiilerich Aamand var rystende nervøs, da hun smed flere hundrede trusinde kroner i én aktie. Først gik det ned, men så kom opturen. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak Vis mere Anne Sofie Kiilerich Aamand var rystende nervøs, da hun smed flere hundrede trusinde kroner i én aktie. Først gik det ned, men så kom opturen. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak

En af dem var 35-årige Anne Sofie Kiilerich Aamann, som B.T. tidligere har skrevet om.

Hun investerede en stor del af sin opsparing i danske aktier, få dage efter statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned i marts 2020. Og det har hun ikke fortrudt.

Først gik markedet ned. Men så vendte det, og hendes investering havde i efteråret 2020 givet et afkast på flere hundredtusinder kroner.

I 1. kvartal i år fik Nordnet hele 53.000 nye kunder i Danmark – svarende til en stigning på 25 procent sammenlignet med 4. kvartal sidste år, oplyser Anne Buchardt, landechef for Nordnet i Danmark til Finans.dk.

Investering i en bredt sammensat portefølje af aktier giver historisk set et gennemsnitligt afkast på cirka syv procent om året.