Er du på jagt efter en villa, et sommerhus eller måske en ny lejlighed - og synes du ikke, at der lige er det, du drømmer om at sætte dit navneskilt på og investere alle dine sparekroner i, så er der for øjeblikket noget om snakken.

Udbuddet af boliger og grunde til salg er nemlig det laveste i mere end ti år: 1.juli lød antallet af udbudte ejendomme samlet set for landet således på bare 53.780 styks.

Det viser Boliga.dks indeks, der har opgjort antallet af udbudte ejendomme hver måned siden februar 2007. Den gang var udbuddet det hidtil laveste med 55.300 boliger og grunde at vælge mellem - mens antallet i den mellemliggende periode kun ved sjældne lejligheder har været nede under 65.000 ejendomme.*

Corona-nedlukningen og den medfølgende uvished omkring udviklingen på det danske boligmarked har ifølge flere eksperter påvirket boligejernes sælgelyst - og særligt i ugerne lige efter at statsministeren bad danskerne blive hjemme - kunne dette ses på antallet af nyudbudte ejendomme, der faldt betydeligt.

Den kurve ser dog ud til at være knækket - hvis man spørger mæglerne selv:

»Vi oplever helt klart, at optimismen og tilliden er kommet tilbage, og vores undersøgelser viser også, at sælgerne er langt mindre tilbageholdende end i de første måneder af Corona. Handelsaktiviteten er høj i øjeblikket på alle boligtyper. Vi oplever flere budrunder end normalt for årstiden - og afslagene er bemærkelsesværdige små,« siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef hos Nybolig og Estate.

Det samme gør sig gældende hos mæglerkæden Danbolig:

»Sælgerne er vendt stærkt tilbage i markedet og har sat væsentligt flere boliger til salg end i samme periode sidste år. På landsplan er der stadig en smule færre til salg-skilte i markedet, men de seneste ugers udvikling sender et positivt signal om, at pilen peger i den rigtige retning, og at tilliden til at sætte til salg er tilbage,« siger Signe Poulsen, der er presse- og kommunikationsansvarlig hos Danbolig.

Høj efterspørgsel på sommerhuse

Ifølge Boliga.dks tal har udbuddet af fritidshuse taget et dyk, således at der ved månedens start blot var 7.000 sommerhuse landet over at vælge mellem mod 8.500 ved årets start.

Også her er der tale om det laveste antal siden begyndelsen af 2007, hvor der i marts kun var beskedne 6.200 feriehuse at lede i blandt for de feriehungrende danskere.

- Den flotte handelsaktivitet er især drevet af det rekordhøje sommerhussalg. De seneste måneder har sommerhussalget slået den ene rekord efter den anden og været væsentligt højere end tidligere år, siger Signe Poulsen.

Også her oplever mæglerkæderne den samme interesse fra køberne, hos Nybolig og Estate lyder meldingen nemlig også på, at det er sommerhusene, der er særlig rift om:

- Det er stadig sommerhusene, som udmærker sig ved en historisk høj efterspørgsel. Vi ser fx personer helt nede i tyverne, som køber sommerhus, og det er temmelig usædvanligt, siger Thomas Hovgaard til Boliga.dk.

Siden den første - dagen i måneden, hvor Boliga.dk opgør antallet af udbudte boliger i sit markedsindeks, er antallet af udbudte boliger faldet yderligere en smule, så det p.t. lyder på 53.574 boliger - af dem er godt 7.000 sommerhuse.

Se landets sommerhuse til salg her.