Boligmarkedet er helt i bund samtidig med, at det er helt i top.

Vi skal nemlig tilbage til begyndelsen af 2007 for at finde et år, hvor antallet af boliger udbudt til salg rundt om i landet var lavere, end det er i dag.*

Ifølge Boliga.dks boligindex var der blot 58.452 boliger udbudt til salg, da året skiftede fra 2019 til 2020.

»I 2019 kom der for alvor gang i salget af huse uden for de største byer - og de mange hussalg har gjort et godt indhug i antallet af huse til salg. For selvom der fortsat sættes mange huse til salg, så står det ikke mål med hussalget, som bl.a. drives op af de mange nye husejere, som kommer til i de her år,« siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.

»Mange unge familier har nemlig fin plads i privatøkonomien til at blive husejere for første gang. Syv års fremgang i dansk økonomi har givet rekordmange danskere fast arbejde, renterne er lave - og huspriserne er i det lys heller ikke så høje mange steder i landet.«

I 10’erne nåede boligmarkedet det laveste niveau af udbudte boliger omkring årsskiftet mellem 2017 og 2018 - hvor lige knap 60.000 boliger var markeret offentligt til salg.

Det nuværende antal udbudte boliger er således ikke set lavere siden de første måneder af 2007, hvor der ifølge Boliga.dk var 55.300 boliger udbudt til salg den første februar - et antal der frem mod april samme år sneg sig op på godt 60.000 boliger.

Mange salg

Både villa- og sommerhusmarkedet er tyndet godt ud - og ser man særskilt på disse to boligtyper, er der også det laveste antal ejendomme at vælge mellem siden vinteren 2007-2008.

For øjeblikket er der godt 30.000 villaer udbudt til salg landet over og cirka 8.500 sommerhuse. Til sammenligning var der, da sidste år var på sit højeste udbudsniveau, hen over foråret og sommeren cirka 33.350 villaer og 11.500 sommerhuse til salg.

Ejerlejlighedsmarkedet har også haft en nedadgående kurve i antallet af udbudte boliger, der netop nu lyder på cirka 6.750 udbudte - det antal var dog lavere i begyndelsen af 2018, hvor antallet var helt nede på 6.000.

»Salget af både helårs- og sommerhuse blev det højeste i 12 år. Salget af ejerlejligheder er godt nok ikke så højt som i 2015-2017, men det er fortsat pænt, og på dét marked kommer der samtidig lidt færre nye boliger til salg. Samlet set resulterer det i, at der er færre og færre boliger at vælge imellem for danskere på boligjagt,« siger Mira Lie Nielsen til Boliga.dk.

Med foråret kommer...

Foråret har ikke bare for vane at bringe lys, forelskelse og farver på naturen - årstiden plejer også at byde på flere til salg-skilte plantet i forhaver og vinduer.

Ser man tilbage på det forgangne år tog antallet af udbudte boliger således også et gevaldigt spring fra vinterens lavpunkt på små 60.000 udbudte ejendomme i januar og februar til mere end 63.600 udbudte i april for endeligt at nå 2019's højdepunkt i juli, hvor landets boligkøbere havde 68.320 ejendomme at vælge imellem.

Køberne kan altså med al sandsynlighed se frem til et større udbud, når vi nærmer os årtiets første forår.

*Boliga.dk har opgjort antallet af alle udbudte ejendomme og grunde pr. d. 1. i måneden i perioden fra 2007 til i dag 2020.