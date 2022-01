Søvnløse nætter. Alvorsord med bankrådgiveren og usikkerhed om fremtiden.

Flere forbrugere i det østjyske fik pludselig alvorlige bekymringer, da de kort før nytår fik at vide, at deres varmeregning fremover ville stige med 185 procent.

Et par af dem fortalte til B.T., at de umuligt kunne betale de flere tusind kroner ekstra om måneden, og at de ikke vidste, hvordan de skulle få budgetterne til at hænge sammen.

Nu viser det sig, at de enorme prisstigninger for kunderne hos Gudenådalens Energiselskab byggede på en regnefejl.

Forleden skrev selskabet nemlig i en pressemeddelelse, at det alligevel ikke går så galt, som det først blev meldt ud.

Prisstigningerne var simpelthen forkerte og byggede på forkerte beregninger – og selskabet arbejder nu på at finde ud af, hvad den reelle stigning i stedet bliver.

Regnefejlen sendte chokbølger gennem flere af forbrugerne, og den har nu kosten hele ledelsen i selskabet deres poster.

Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte mistillid til den daværende formand, kasserer og direktør, og de har nu forladt selskabet.

Den perfekte storm: Derfor er priserne buldret op Priserne på gas og elektricitet ramte i slutningen af 2021 rekordhøje niveauer. Elprisen er i perioder seksdoblet, mens gasprisen i perioder er tidoblet. Flere ting gør sig gældende, forklarer Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi. Han peger på nogle af dem: Politik: Der har været markedsuro i forhold til russerne. Hvor meget gas kan og vil de levere?

Efterspørgsel i bevægelse: Vi har haft højkonjunktur i Europa. Da vi kom ud af coronanedlukning, kom økonomien hurtigere tilbage end forventet. Trækket på de lagre af gas, vi har i Europa, har været større end forventet.

Ramt af vejret: Det har været en kold vinter og en varm sommer. Vi har brugt mere gas til at varme op i den kolde vinter og mere el til at køle om sommeren. Og da vi laver el på gas, har vi også brugt mere gas i elsektoren.

Samtidig har det ikke regnet så meget i Norge, som det plejer. Om vinteren plejer vi at kunne trække en meget stor mængde vandkraftstrøm i Norge. Det vand samler de op i deres magasiner i regnsæsonen, men det har ikke regnet så meget, og det betyder, at så skal vi bruge mere gas i stedet.

Endelig har det blæst mindre end normalt, og det vil sige, at den grønne strøm fra vindmøllerne har vi ikke fået så mange kilowatt-timer ud af, og så har vi igen måttet trække på gas.

Bundlinjen er, at alt dette har fået gaspriserne til at eksplodere, og det har trukket elpriserne med op.

Til TV 2 Østjylland siger den nye formand for Gudenådalens Energiselskab, Allan Krantz Jensen:

»Der har været nogle uklarheder i de her beregninger, der lagde til grund for stigningen. Og det er også på baggrund af nogle data, som er kommet fra den tidligere formand og kasserer.«

»Der har simpelthen været nogle fejl, der gjorde, at det ikke holdt.«

Karina Jensen fra Ulstrup fortalte i begyndelsen af januar til B.T., hvilke konsekvenser prisstigningerne ville få for hende.

Karina Jensen. Vis mere Karina Jensen.

Hun stod til at få en månedlig udgift, der ville stige fra 1.000 til omkring 3.000 kroner om måneden.

»Jeg kan ikke se, hvor jeg skal finde de penge. Min økonomi er presset i forvejen. Jeg har ringet til selskabet, men der er ingen hjælp at hente. De siger bare, jeg skal skrue ned for varmen,« sagde hun dengang.

»Jeg ligger vågen om natten og kan ikke se, hvordan jeg løser det her. Jeg kan ikke skrue ned for varmen, jeg har to små børn. Det virker meget surrealistisk det hele. Jeg må holde op med at studere eller flytte. Lige nu håber jeg, at der er nogle politikere, der griber ind.«

Så galt gik det heldigvis ikke.

Men hvor meget prisen ender med at stige, bliver først meldt ud senere på ugen, skriver Dr.dk.