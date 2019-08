20 millioner kroner og 17,3 millioner kroner.

Det er to lejligheder netop solgt for i henholdsvis Aarhus og Aalborg - og dermed gør de to store kommuner Hovedstaden kunsten efter.

I oktober sidste år blev Københavns - og landets - dyreste lejlighed nogensinde nemlig solgt, og til de svimlende million-beløb er de to nyligt solgte ejerlejligheder i Aarhus og Aalborg altså også de to byers dyreste lejlighedshandler nogensinde.* Det viser data fra Boliga.dk.

- Der er ikke solgt en lejlighed i denne prisklasse i Aalborg før. Lejligheden er helt fantastisk med den smukkeste udsigt over byen og nabo til Musikkens Hus, siger ejendomsmægler Jette Gudiksen fra Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen, der har solgt Aalborgs dyreste lejlighed, til Boliga.dk.

- Den er helt unik. Solgt på første fremvisning. Kunderne havde samme følelse, som jeg selv havde, da jeg gik ind: Man stod helt stille og sagde bare: “wow”.

Lejligheden ligger i projektbyggeriet Siloen, der ligger på kanten af Limfjorden. Lejligheden tæller over 300 boligkvadratmeter - dertil kommer en altan, der vel sagtens kan komme i kategorien stor. Lejlighedens tilhørende udeareal lyder nemlig på over 100 kvadratmeter med udsigt over vandet.

Prisen på lejligheden er ifølge Boliga.dk's oplysninger endt på 17,3 millioner kroner.

Nye lejligheder

Ligesom i både København og Aalborg er også Aarhus nye rekord-lejlighed en helt nybygget én af slagsen.

Lejligheden ligger nemlig i Langelinieparken helt ud til Lystbådehavnen. Adressen har ifølge BBR-registeret et boligareal på godt 420 kvadratmeter - og disse fordeler sig ifølge Boliga.dk på fem værelser.

Lejligheden var ikke udbudt offentligt til salg forud for handlen, men til salgsprisen på 20 millioner kroner har den lagt en pæn afstand “ned” til de lejligheder, der for øjeblikket er udbudt til salg blandt mæglerne i Aarhus.

I landets næststørste kommune er det nemlig en anden ejerlejlighed på samme adresse, der for øjeblikket er den dyreste på markedet. Denne lejlighed har en pris på 15,5 millioner kroner - og rummer 221 kvadratmeter.

