Der er fuld knald på salget af flæsk i skiver op til valgdagen tirsdag.

Danskerne hiver bakker med flæsk op af montrerne i så voldsomt et omfang, at der nu er tale om rekord.

Det oplyser slagteriet Danish Crown i en pressemeddelelse.

I sidste uge forklarede Salling Group og Coop til B.T., at salget af flæsk i skiver firdobles op til en valgdag. Det var ikke en overdrivelse.

»Salget er nærmest eksploderet, og Danish Crown sætter salgsrekord med et salg, der faktisk er 50 procent større end ved Folketingsvalget i 2019,« skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

Efterspørgslen på flæsk har været så voldsom, at Danish Crown har måttet kæmpe for at følge med.

»Vi har aldrig før solgt så meget flæsk i skiver på så kort tid. Der har været en helt overvældende opbakning fra alle vores danske kunder, så vi har kæmpet benhårdt med at gøre alle kunder så tilfredse som muligt,« siger Peter Bendixen, der er ansvarlig for salget til de danske detailbutikker hos Danish Crown:

»Med så flot et salg må vi konstatere, at danskerne virkelig har taget stegt flæsk til sig som retten, der hører til på en valgdag.«

Hvis ikke du allerede har købt ind til stegt flæsk med persillesovs tirsdag, gør du klogt i at se dig for, før du handler.

Der er relativt markant prisforskel fra butik til butik.

Se B.T.s pristjek af flæsk her.