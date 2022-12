Lyt til artiklen

Er renten på dit boliglån steget, har du fået nyt job eller har du fået længere på arbejde? Så er det en god idé at rette din forskudsopgørelse til.

Det har mange danskere allerede gjort for det kommende år, skriver Finans.

I år har dobbelt så mange danskere været inde og rette i deres forskudsopgørelser for det kommende år sammenlignet med sidste år.

Det er en rekord, oplyser Skattestyrelsens underdirektør i en pressemeddelelse.

»Vi ser en ny rekord, simpelthen. Efter to uger er der 800.000 danskere, der sidder med en frisk og opdateret forskudsopgørelse. Normalt plejer vi at se et tal i omegnen af 450.000 danskere med en ny forskudsopgørelse på samme tidspunkt,« siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Skat åbnede for forskudsopgørelsen for 2023 den 15. november, og siden da er der blevet logget ind mere end 4,9 millioner gange. Og det er ikke blot for at skimme tallene igennem, oplyser underdirektøren. Brugerne har været inde og rette de forskellige poster til på deres forskudsopgørelser.

Det er især emnefelterne løn, kørselsfradrag og rentefradrag, som danskerne retter i.

Ud af de 800.000 danskere, der har været inde og rette, har 203.000 personer ændret i oplysninger om løn, 86.000 har rettet i kørselsfradrag og 78.000 har rettet i renteudgifterne til deres realkreditlån.

Samtidig har cirka 71.000 rettet i bankrenteudgifterne.