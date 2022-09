Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En hyggelig 'reklamekrig' mellem Netto og Irma udspillede sig i mandags, hvor Netto hængte et banner op ved Irma på Nørreport Station i København.

Men var det nu en så god og hyggelig idé?

Ikke ifølge Markedsføring.dk, der har talt med professor med speciale i markedsføringsret Jan Trzaskowski fra CBS og advokat med speciale i marketingret Heidi Højmark Helveg.

Nettos reklame – som du kan se i toppen af artiklen her – kan nemlig være i strid med markedsføringsloven. Man må nemlig ikke 'misrekommandere' en konkurrent – altså aktivt tale konkurrenten ned.

»På sin vis er det en nedvurdering af Irma. Budskabet er, at Irma er lidt for dyrt, og at man ikke er helt smart, hvis man går i Irma frem for Netto. Hvis Irma skulle anlægge en sag, så ville jeg tro, at de har en bedre chance for at vinde end Netto. Jura er ikke en eksakt videnskab, og vi har også en vis kommerciel ytringsfrihed. Men Irma har den bedste sag,« siger Jan Trzaskowski til mediet.

Det var den administrerende direktør i Salling Group, Per Bank, der antændte reklamekrigen, da han tweetede et foto af banneret på Nørreport. Senere samme dag kom Irma så med et modsvar, hvor de – kun digitalt – havde ændret lidt i ordlyden på banneret, så budskabet nu var, at man får lyst til at gå i Irma ved at gå i Netto.

Irma tager den også med ro og har ikke planer om at hive Netto i retten, selvom de føler sig sikre på, de ville vinde.

»Jeg tænker, at den ikke ville holde i retten, og at den ikke er i orden. Det håber jeg også, er noget, som Netto har overvejet,« siger Lise Hørdam, Irmas marketingchef, til Markedsføring.dk, før hun tydeligt understreger, at Irma ikke har planer om at hive konkurrenten i retten.