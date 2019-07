En opfordring på Øresundsbroens hjemmeside, som har til formål at få flere danskere til at køre en tur til Sverige, vækker harme.

Opfordringen er flankeret af et pristjek, der viser, hvor meget billigere slik er i Sverige i forhold til Danmark. Et pristjek, der mødes af hård kritik.

»Det er grotesk, at man underminerer sit eget skatte- og afgiftsprovenu ved at annoncere med varer, som er afgiftsbelagte i Danmark, og som ikke er det i samme udstrækning i vores nabolande,« siger John Wagner, direktør for de Samvirkende Købmænd til Finans.dk.

Af kampagnen fremgår det, at nogle former for slik er næsten 80 procent billigere i Sverige sammenlignet med Danmark.

En tur over Øresundsbroen kan give billig slik, forklarer Øresundsbroen i en kampagne. Og det vækker ikke lutter begejstring. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere En tur over Øresundsbroen kan give billig slik, forklarer Øresundsbroen i en kampagne. Og det vækker ikke lutter begejstring. Foto: Kristian Djurhuus

Et af eksemplerne viser, at 200 gram Marabou koster 30,50 kroner i Danmark og 13,11 kroner i Sverige.

Og selvom pointen i reklamen er, at kursen på den svenske krone ikke har været lavere i ti år, så oplever brancheorganisationen Dansk Erhverv Øresundsbroens lille pristjek som en direkte opfordring i til grænsehandel.

Det meste af prisforskellen kommer nemlig af, at Danmark har en højere slik- og chokoladeafgift end Sverige.

Derfor mener Dansk Erhverv, at skatteministeren bør tage en snak med transportministeren om kampagnen.

Det forklarer skattepolitisk chef i Dansk Erhverv, Jakob Ravn, til Finans.dk.

I Øresundsbroens presseafdeling har John Sahlin svært ved at se problemet.

Han forklarer, at deres opgave er at inspirere folk til at køre over broen, og at det er med det formål, kampagnen er udformet.

Øresundsbroen ejes af den danske og den svenske stat.