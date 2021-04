Coronavaccinen giver håb for danskere, der drømmer om en mere normal sommer. Det kan mærkes hos flyselskabet SAS.

Der er både blevet booket rejser til Malaga, Athen og New York. Det skriver Børsen.

På trods af, at det langtfra er alle danskere over 16 år, der endnu har modtaget et stik med en coronavaccine, møder flyselskabet SAS en vis optimisme fra de rejseglade danskere.

Det fortæller pressechef, Alexandrea Lindgren Kaoukji.

»Vi er begyndt at se, at danskerne bestiller billetter med henblik på at rejse i juli. Generelt kan man sige, at vi oplever, at danskerne har et stort behov og ønske om at komme ud at rejse og se verden igen.«

Selvom der er kommet gang i salget, kan coronakrisen stadig mærkes. For salget er lavere nu sammenlignet med samme tidspunkt ved tidligere år.

Dog regner SAS med at se en stigning i salget af rejser, når flere danskere er blevet vaccineret mod coronavirus.

De mest populære rejsedestinationer ligger i Sydeuropa.

I faktaboksen kan du se de mest populære destinationer lige nu.