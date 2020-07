Tusindvis af nu knap så rejselystne danskere venter på at få deres penge udbetalt fra rejseselskaber. Ét selskab skiller sig dog ud, men ikke på den gode måde. Charterselskabet Sunweb har fået titlen som det rejsebureau, der tilbyder den absolut længste ventetid på udbetaling af tilgodehavende penge.

I går udsendte rejseselskabet en mail til deres kunder, hvor de informerer dem om, at de i første omgang får en voucher, som de har et år til at bruge. Herefter kan de anmode om at få pengene tilbage. Altså efter et år.

Det er ulovligt ifølge EU-lovgivningen. Man kan ikke tilbageholde andre folks penge, som var det et rentefrit lån. Det slår Forbrugerrådet Tænk fast.

B.T. har kontaktet Sunwebs direktør, Deniz Jensen, for at høre en forklaring på den lange ventetid.

Hvorfor kan de først få pengene udbetalt om 12 måneder?

»Det er i forhold til de betingelser, der er i den garantifond, vi er tilknyttet,« siger Deniz Jensen.

Hvordan skal det forstås?

»Udsteder vi ikke voucheren, er kunderne ikke dækket af den garantifond, som dækker, hvis vi går konkurs.«

I fastlåser folks penge i 12 måneder. Er det fair at holde på andres penge så længe?

»Det er ikke rigtigt. Vi udsteder en voucher, og så tilbyder vi pengene tilbage efter 12 måneder. Men vi er i gang med at finde andre løsninger end voucheren.«

Men de løsninger har I ikke endnu?

»Meget snart, håber jeg.«

Så har I jo fastfrosset pengene indtil da?

»Vi er ramt på vores cashflow, da regeringen har leget kispus med os ift. rejsevejledningerne. Så vi har ingen penge i kassen. Folks penge har vi jo brugt til forudbetalinger.«

Det forstår jeg godt. Problemet er bare, at det ikke er jeres penge?

»Nej nej. Eller det er det jo. Vores forretningsmodel er jo, at vi ikke kan nedlægge hele branchen.«

Hvor mange mennesker har modtaget den her mail med, at de kan få en voucher eller få pengene udbetalt om 12 måneder?

»Det har jeg ikke lyst til at oplyse. Det vil vores konkurrenter elske at få at vide.«

Det, I gør med at give en voucher og først udbetale pengene efter 12 måneder, det er ulovligt. Det har erhvervsministeren og EU-Kommissionen slået fast flere gange. Hvad tænker du om det?

»Altså, det er jo en længeregående korrespondance.«

Er I hævet over lovgivningen?

»Det er vi overhovedet ikke. Det er ekstraordinære omstændigheder. Og vi må gøre ting, vi ikke gør normalt. Vi er ikke blevet det femtestørste rejsebureau ved at bryde loven. Men vi tager ting i brug, vi aldrig bruger normalt.«

Jeg har talt med en kunde, der har fået den her mail med, at hun får en voucher eller pengene tilbage efter 12 måneder. Hun vil nu gå rettens vej. Derudover opfordrer Forbrugerrådet Tænk de utilfredse kunder til at klage til Pakkerejse Ankenævnet. Hvad tænker du om det?

»Jamen, det er de jo i deres gode ret til. Det skal folk have lov til. Jeg håber, vi har en ny løsning inden da. Det her er ikke noget, vi er stolte af, men vi må gøre det for at passe på arbejdspladser og kundernes penge.«

Passer I også på kunderne i den her situation?

»Ja, for der er jo en dansk rejsebranche efter det her.«

Har du været inde og læse anmeldelserne på Trustpilot?

»Ja, det har jeg da. Jeg tænker, at det er et spejl af den situation, vi er i. Sådan er det også hos vores konkurrenter.«

Sådan er det ikke ved Primo Tours?

»Det har jeg ikke lyst til at kommentere på. Vi er større – måske vi har mere ude at svømme.«

Kan du forstå, at kunderne er utilfredse?

»Det kan jeg godt, det er vi bestemt også.«