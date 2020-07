Hvor lang tid er det rimeligt at vente på at få sine tilgodehavende penge tilbage fra rejsebureauerne? Hvis du spørger Sunweb, er det 12 måneder.

Sunwebs kunder har de seneste dage modtaget en mail om, at de i første omgang får deres penge på en voucher, de kan bruge på en ny rejse. Har man ikke brugt voucheren inden 12 måneder, kan man anmode om at få pengene refunderet.

Britt Ahlsen er en af de kunder, der har penge i klemme ved Sunweb. Lidt over 32.000 kroner helt præcist. For Britt Ahlsen betyder det, at hun ikke kan rejse igen, før pengene er udbetalt. Altså tidligst juli næste år.

»Jeg føler mig meget snydt, og ventetiden er jo helt urimelig. Jeg er bange for, at jeg aldrig får pengene tilbage. Jeg føler mig som en idiot. Derfor går jeg nu rettens vej,« siger Britt Ahlsen, der skulle være rejst til Kreta med sin mand og to andre familiemedlemmer.

I går modtog Britt Ahlsen en mail med denne besked:

'Tilbagebetaling efter 12 måneder: Benytter du ikke din SGR coronavoucher inden 12 måneder fra datoen, hvor du modtager din voucher, kan du bede om en fuld refusion af dit indbetalte beløb eller det beløb, som ikke er benyttet, til en ny rejse'.

Hertil svarede Britt Ahlsen med det samme, at hun ikke var interesseret i en voucher, men vil have sine penge tilbage med det samme. I dag – ét døgn senere – modtog hun en voucher, som hun har et år til at bruge på en ny rejse med Sunweb.

»Jeg vil jo ikke have en voucher. Jeg synes ikke, jeg er blevet behandlet okay. Det er jo helt klart ulovligt,« siger Britt Ahlsen.

Hvor mange mennesker har penge i klemme? Mange tusinde rejser er blevet aflyst i år på grund af coronakrisen. Det betyder også, at mange danskere har tilgodehavende penge låst fast ved rejseselskaberne, der ikke kan udbetale pengene me det samme. Men hvor mange er der egentlig tale om? Omkring 2500 borgere har henvendt sig til den juridiske rådgivningsvirksomhed Flyhjælp. De vil gå rettens vej for at få tilbagebetalt penge fra luftfartsselskaber og rejsebureauer. Men der er mange flere end de 2500. Det mener, Alex Kirkeberg, pressechef ved Flyhjælp. Han siger, at mange ikke ved, de kan sagsøge, eller at mange helt har givet op. Ifølge Flyhjælp er 1.579.931 har danske passagerer fået aflyst en rejse mellem januar og juli 2020. Rejseselsakabet Spies oplyser selv, at de har aflyst omkring 50.000 rejser. Hvis man kigger på rejseselskabernes anmeldelser på trustpilot, er der overvejende negative anmeldelser omhandlende kunder, der ikke kan få deres penge tilbage. Læs anmeldelserne her: Sunweb, Spies, Apollo, Tui, Bravo Tours og DFT Travel. B.T. har talt med en række danskere, der har penge i klemme: Lars har 45.000 ved Spies, eller Brian, der også har problemer med Spies, eller Belinda, der ikke har råd til at tage på anden ferie. Det er dog ikke alle charterselskaber, der har problemer med at betale kunderne tilbage. Det kan for eksempel godt lade sig gøre for Primo Tours, der vælter sig i ros inde på Trustpilot.

Og det har Britt Ahlsen ret i. Ifølge Forbrugerrådet Tænk er hun i sin fulde ret til at afvise en voucher og i stedet få sine penge udbetalt.

»Det er for det første ulovligt. Det har erhvervsministeren og EU-Kommissionen slået fast flere gange. Det er en uhørt dårlig måde at behandle kunderne på. Ifølge lovgivningen skal pengene være tilbageført inden 14 dage, men det er en ekstraordinær situation, og det kan være svært. Men 12 måneder, det kan man ikke. Man kan ikke tage et rentefrit lån hos folk på den måde. Det er helt klart ikke lovligt,« siger Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk.

Rådet til kunderne fra Forbrugerrådet Tænk er klart: Klag!

»Man skal klage til Pakkerejse Ankenævnet. Det er en uanstændig behandling,« siger Mads Reinholdt.

B.T. har kontaktet Sunwebs direktør, Deniz Jensen, og hørt hans forklaring på, hvorfor Sunweb tilbageholder kundernes penge i et helt år.

»Vi er ikke hævet over lovgivningen, men det er ekstraordinære omstændigheder, og så må vi gøre ting, vi ikke gør normalt. Tager kunderne ikke imod voucheren, er de ikke dækket af den garantifond, som dækker, hvis vi går konkurs. Men vi er i gang med at kigge på andre løsninger, som forhåbentlig er klar snart,« siger Deniz Jensen.

