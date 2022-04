Påsken står for døren – og allerede nu ser det ud til, at rejsefeberen de kommende dage når massive højder.

Det går nemlig strygende, når det kommer til at sende rejselystne danskere på påskeferie. Faktisk går det så godt, at antallet af rejser i perioden ligger på samme niveau som før corona.

Sådan lyder den dugfriske melding fra Aalborg Lufthavn, ifølge lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.

»Fredag startede vi ud med 6.000 rejsende. Samme takter havde vi søndag.«

»Så vi må bare sige, at rejselysten er der. Flyene er propfulde, og vi forventer en meget stærk påske.«

Forventningen er således, at tusindvis i løbet af påskeugen bliver sendt af sted med fly. Tyrkiet, Gran Canaria og de længere destinationer, hvor man tager et stop i København eller Amsterdam og videre derfra til USA – særligt New York – hitter, beretter Niels Hemmingsen.

Særligt onsdag bliver den helt store rejsedag, inden helligdagene melder deres ankomst torsdag.

Lige nu ser det ud til, at mindst 6.000 passagerer tager en tur i svingdøren ind til lufthavnen – og det er før, de endelige bookinglister ligger færdige, påpeger lufthavnsdirektøren.

Og generelt er antallet af rejsende fra lufthavnen på et niveau, man senest så i 2019. Også i Københavns Lufthavn er passagerantallet så ekstremt, at der er opstået personalemangel.

»I alt havde vi lidt over 100.000 passagerer igennem vores lufthavn i marts. Og i april kommer vi endnu tættere på det tidligere niveau.«

»De foreløbige tal viser, at vi i april kommer til at ligge lige over eller lige under tallene fra før corona,« sagde Niels Hemmingsen søndag til Ritzau.

Det er ikke kun udlandet, danskere i øjeblikket har kurs mod.

