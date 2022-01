Tirsdag skal Folketingets partier til møde hos klimaminister Dan Jørgensen. De voldsomt stigende udgifter til el og gas, som har ramt hundredtusinder af danske husstande, er på dagsordenen.

I mange tilfælde er der tale om ekstraregninger, som har ramt som en hammer og skabt nervøsitet om privatøkonomien i helt almindelige danske husstande.

Mens ekstraregningerne vælter ned over danskerne, har beregninger fra Klimaministeriet vist, at de stigende priser kan komme til at gavne statskassen med 2,7 milliarder kroner.

Det virker fuldstændig absurd.

Mødet på Dan Jørgensens kontor kommer ikke et minut for tidligt.

Det er på tide, at Folketingets partier strammer ballerne gevaldigt og viser, at de tager det her problem alvorligt.

Allerede i efteråret 2021 stod det klart, at de vilde stigninger på el- og gaspriser ville udløse store ekstraregninger til de husstande, der varmer med el eller gas.

Dem er der immervæk mere end 500.000 af i Danmark. Dertil kommer en stor portion fjernvarmekunder og samtlige elkunder, som i større eller mindre grad nu bliver ramt af stigende regninger.

Det til trods fyldte emnet ikke meget i det politiske luftlag i Danmark i efteråret 2021. Det var på ingen måde øverst på dagsordenen.

Så kom EU på banen. Energikommissæren opfordrede alle medlemslande til at overveje at understøtte trængte husstande og eventuelt suspendere afgifter på energi. Tiltag i mange europæiske lande blev sat i værk.

I slutningen af året kom regeringens flertal omkring finansloven så med en pulje på 100 millioner kroner, som de hårdest ramte husstande kan søge om.

Og så begyndte kæmpe regninger ellers at dumpe ind hos flere hundrede tusinde husstande i december.

Regningerne kom som et stort chok for mange familier. Ekstraregninger på både 3.000 og 4.000 kroner for et kvartal er ikke noget særsyn.

Her på B.T. har vi beskrevet danskere, der har ligget søvnløse på grund af regningerne, har overvejet at flytte, og som har frygtet et kollaps i lokalområdet.

Et væld af artikler og tv-indslag om hårdt ramte familier begyndte at dukke op i medierne. Borgere kontaktede politikere direkte og bad om hjælp.

Og nu kommer der så nogle 'drøftelser'.

Det lyder som en sløj kaffeklub. Der skal naturligvis handling til. Og det skal komme nu.

I det her tilfælde er det helt naturligt, at danskerne ser mod Christiansborg og forventer handling. Vi lever i et land med den højeste elafgift i EU samt et af verdens højeste skattetryk.

Oven i det dumper så tal ind fra Klimaministeriet, som viser, at de stigende priser kommer til at gavne statskassen med 2,7 milliarder kroner.

Kan det virkelig være rigtigt, at danskerne skal rammes så hårdt af ekstraregninger, mens staten ligefrem nyder godt af det?

Afgiftslettelser er et helt oplagt sted at starte, når partierne stiller op hos Dan Jørgensen tirsdag. Dernæst kan de skynde sig at se på, hvordan de kan sende de op mod 2,7 milliarder kroner tilbage ud til danskerne.

Politikerne på Christiansborg står nu med en mulighed for at skabe sikkerhed og ro i mange husstande.

Det er vigtigt, at partierne hurtigt kommer med tiltag, der virkelig kan mærkes ude hos forbrugerne.

Glem alt om at gøre det her til en stor omgang ævl og politisk fnidder, som trækker ud i flere uger.

Prioriter borgerne. Brug jeres magt til at gøre en forskel for mange almindelige danskere.