Renterne stiger som sjældent set før, men boligejerne får alligevel betalt deres lån til tiden.

Det viser nye tal fra Finans Danmark.

Den såkaldte restanceprocent er blot steget til 0,15 procent.

Det tal har ikke været lavere siden lige op til finanskrisen.

I en kommentar siger Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker hos Totalkredit:

»Det er en dejlig nyhed. Ikke mindst for boligejerne, fordi de siger sig selv, at det på ingen måde er rart at være bagud med betalingerne på et boliglån, der udgør en meget stor del af ens privatøkonomi. Men det er også godt nyt for boligmarkedet og den danske økonomi. Kunne mange ikke betale deres boligregninger ville vi nok komme til at se flere tvangsauktioner, og det ville forværre de problemer boligmarkedet og dansk økonomi allerede står i som følge af den høje inflation.«

Når flere ikke er havnet i problemer med betalingen, skyldes det ifølge chefanalytikeren blandt andet, at ledigheden er meget lav i Danmark. Dermed har folk stadig råd til at betale deres lån.

På den længere bane er forventningerne dog ikke helt så rosenrøde.

»Vi må dog nok forvente, at restancer vil stige i løbet af det kommende år i takt med at rentestigningerne slår fuldt igennem og dæmper væksten og giver lidt flere arbejdsløse, men også i takt med at flere får rentetilpasset deres lån. Forværres den økonomiske vækst, så vi går i decideret recession, kan det presset dem yderligere op,« siger Sune Malthe-Thagaard og fortsætter:

»Men jeg forventer ikke vi når det niveau vi så ovenpå finanskrisen, hvor arbejdsløsheden steg markant og mange boligejere blev teknisk insolvente.«