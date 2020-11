Flere af årets helt store tilbudsdage er nu på trapperne.

Black friday, julehandlen og det efterfølgende januarudsalg er traditionelt set begivenheder, der sender danskere i hobetal ud i landets butikker.

Men det bliver anderledes i år. I hvert fald hvis det står til regeringen.

Her frygter man, at den årlige forbrugsfest udvikler sig til en decideret coronabombe og sender smittetallene i vejret.

Derfor har Erhvervsministeriet i samarbejde med Dansk Industri og Dansk Erhverv onsdag udsendt en pressemeddelelse.

Her er ni opfordringer til butikker og tre til forbrugerne om, hvordan årets tilbudsfester skal udføres forsvarligt.

Nogle af punkterne vil betyde, at de ting, vi danskere er vant til at se i julehandlen, ikke bliver til noget i år.

Eksempelvis lyder opfordringen, at butikkerne dropper slagtilbud og køtilbud.

Endnu mere markant er det dog – især for børnefamilier – at der opfordres til, at alle sociale events i forbindelse med juleudstillinger og juleunderholdning skal annulleres.

Det kan eksempelvis tænkes at være udstillinger i butikscentre eller arrangementer, hvor børn kan møde julemanden.

Herudover lyder der også en opfordring til, at man gør det muligt for kunderne at købe varerne online.

Opfordringerne skal sikre, at folk undgår at stimle for tæt sammen og smitte hinanden med coronavirus.

FAKTA: De ni opfrodringer til erhverslivet Ingen kø- og slagtilbud, fx time- og dagstilbud.

Udvid åbningstiden hvis muligt, så dine kunder kan handle på flere tidspunkter i døgnet.

Brug online salgskanaler hvis muligt, heriblandt også ”klik og hent”, så dine kunder nemt kan hente bestilte varer i butikken uden at være der i lang tid.

Forlæng byttefristerne og gør kunderne opmærksom på de forlængede frister, så man fx kan bytte julegaver i slut januar, selvom de er købt i november. Så undgår du trængsel i dagene efter jul, hvor mange danskere holder fri.

Ingen ”sociale” tema-/ juleaktiviteter, som gør, at mange stimler sammen i din butik.

Du skal sikre, at der kun er det antal kunder, der må være i din butik.

Du skal sikre, at dine kunder holder afstand – både indenfor og udenfor butikken.

Sæt håndspritten et tydeligt sted, så dine kunder ikke kan undgå at se den på vej ind og ud af butikken.

Brug reklamer, annoncer og sociale medier til at informere dine kunder. Kilde: Erhvervsministeriet

Der er også opfordringer, som danskerne efterhånden har lært at leve med:

Der skal sikres afstand mellem kunderne, være masser af håndsprit, være udvidede åbningstider og så videre.

Også kunderne får opfordringer med på vejen.

Det er de tre klassikere: Bliv hjemme, hvis du er syg. Sørg for også at handle, når der ikke er travlt i butikkerne. Hold afstand, og sprit hænder.

Ude i detailhandlen er butikkerne allerede nu ved at indrette sig efter de nye opfordringer.

Kort efter Erhvervsministeriet udsendte pressemeddelelsen, kom der en reaktion fra Dagrofa, der driver butikskæderne Meny, Min Købmand, Let-Køb og Spar.

»Jeg håber, at mange danskere vil støtte den lokale, fysiske butik, men vi forventer, at rigtig mange danskere igen i år køber julegaver på nettet. Derfor arbejder vi nu på løsninger for, hvordan vores pakkeudlevering kan afvikles på en sikker måde, så vi undgår, at alt for mange kunder står samlet samme sted,« siger kædedirektør i Meny Kenneth Holmen Pedersen i en pressemeddelelse.

I samme pressemeddelelse opfordrer Richo Boss, der er direktør for Let-Køb, Spar og Min Købmand, kunderne til, at de undlader at samle deres indkøb i dagene op til jul og i stedet spreder dem ud over hele måneden.