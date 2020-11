Danskere, der skal have nye vinduer, passet børn, gjort rent, beskåret træer eller slået græsset, kan se frem til en gedigen økonomisk håndsrækning fra regeringen.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har nemlig i dag annonceret, at regeringen vil udvide BoligJobordningen – i daglig tale håndværkerfradraget – betragteligt.

»Hvis man bruger de her fradrag, betyder det her udspil rigtig meget for en families økonomi,« siger privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen.

Håndværkerfradraget er opdelt i et servicefradrag og et håndværkerfradrag.

Finansminister Nicolai Wammen

Med sit udspil lægger regeringen op til, at servicefradraget, der blandt andet dækker rengøring og børnepasning, hæves fra 6.400 kroner til 25.000 kroner i 2021.

Håndværkerfradraget, der dækker arbejdsløn til hovedsageligt energirenoveringer af boligen som for eksempel udskiftning af vinduer, vil regeringen hæve fra 12.800 kroner til 25.000 kroner.

Hvis begge forhøjede fradrag udnyttes fuldt ud i 2021, giver det en ekstra skattegevinst på cirka 10.350 kroner i en gennemsnitlig kommune.

Er man to voksne i husstanden, er skattegevinsten dobbelt så stor, altså over 20.000 kroner.

Privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen.

»Hvis man er et par, er det altså en skattegevinst på knap 2.000 kroner om måneden. Men det kræver, at man har nogle relevante projekter at sætte i gang,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Regeringen lægger ikke op til at udvide, hvilke ydelser man kan få fradrag for under BoligJobordnigen, som i dag er målrettet service i hjemmet og haven samt grønne renoveringer af boligen.

»Man skal have nogle penge at bruge for at kunne udnytte fradraget. Og så man skal altså bruge en del penge på rengøring, børnepasning, beskæring af træer, græsslåning og lignende for at kunne udnytte servicefradraget fuldt ud som par,« bemærker Louise Aggerstrøm Hansen.

»Men har man gået og overvejet en større energirenovering af huset, vil der givetvis være en del, der vil benytte muligheden for at gøre det i 2021.«

Håndværkerfradraget BoligJobordnigen – også kaldet håndværkerdraget – er opdelt i to ydelser: Håndværksydelser: Der gives fradrag for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasninger af boligen. Serviceydelser: Der gives fradrag for arbejdsløn til serviceydelser, for eksempel rengøring, børnepasning og havearbejde. For at kunne benytte fradraget skal udgiften betales elektronisk. Betalingen for arbejdet skal kunne dokumenteres med et kontoudtog eller en betalingskvittering. Derfor skal du benytte enten dankort, girokort eller netbank og ikke kontanter eller check.

Finansminister Nicolai Wammen betonede under pressemødet mandag, at dansk økonomi har brug for stimulering for at klare sig godt gennem corona-krisen.

Umiddelbart kan det undre, at dagens udspil ikke rettede sig mod de nødlidende brancher som for eksempel restauranter, hoteller og turisme.

Men Louise Aggerstrøm Hansen vurderer, at udvidelsen af BoligJobordningen er valgt, fordi det er administrativt enkelt at udvide en eksisterende ordning.

Samtidig kan udvidelsen ifølge Louise Aggerstrøm Hansen flytte arbejdskraft fra netop de nødlidende erhverv som for eksempel bagagehåndtering i lufthavnene og over i serviceerhvervene eller som ufaglært arbejdskraft i håndværkerbranchen.

Som BoligJobordningen er skruet sammen i dag, kan man kun bruge fradraget til lønudgifter og ikke materialer.

Det skal understreges, at der er tale om et udspil fra regeringen, som nu skal forhandles med Folketingets partier.